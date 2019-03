Bäume am Maximilianeum wurden abgeholzt - Urbanauten sind sauer

Wegen der Neustrukturierung der Basis- und Kellergeschosse im Bayerischen Landtag wurden mehrere Bäume abgeholzt. Der Chef der Urbanauten ist deswegen sauer.

München - Er ist ein Wahrzeichen Bayerns: der bayerische Landtag. Touristen aus aller Herren Länder schießen jedes Jahr nicht nur Fotos vom Marienplatz und dem Olympiapark, sondern eben auch von dem Renaissance-Bau auf dem östlichen Isar-Hochufer. Die Fassade ist weithin sichtbar und ziert mit dem Springbrunnen in der kleinen Parkanlage diverse Postkarten. Malerisch ist es dort aber seit dieser Woche nicht mehr. Die Parkanlage ist nahezu vollständig gerodet worden. Neun Bäume stehen noch, der Rest ist abgeholzt, Sträucher sind entfernt worden. „Ich bin erstmals in meinem Leben schockiert“, sagt Benjamin David.

Basis- und Kellergeschosse im Maximilianeum werden neu strukturiert

Der Chef der Urbanauten und des Vereins Isarlust hat die Rodung am Freitagmorgen entdeckt. Die Arbeiten haben aber offenbar schon am Dienstag begonnen. Der Grund: „In den nächsten Jahren werden die Basis- und Kellergeschosse im Maximilianeum neu strukturiert und energetisch-technisch generalsaniert sowie ein barrierefreier Zugang für die Besucher geschaffen“, sagt ein Sprecher des Landtages. Die Baustelle wird im Wesentlichen von Westen her betreut, dafür braucht es eine plane Fläche. „Deshalb war es erforderlich, innerhalb des Rondells diverse Sträucher sowie einzelne Bäume aus dem Bestand zu entfernen.“

Lesen Sie auch: Für die Autofahrer: Werden 13 denkmalgeschützte Bäume wegen Brückensanierung gefällt

In fünf Jahren soll die Anlage neu gestaltet werden

Vier große Magnolien wurden ausgegraben und werden in einer anderen staatlichen Liegenschaft verwendet. Die Rest- Bäume werden mit einem Zaun auf die Bautätigkeit vorbereitet. In fünf Jahren soll die Anlage neu gestaltet werden. David ist sauer: „Baucontainer kann man auch woanders hinstellen. Ich sehe hier ein Symbol dafür, wie mit Natur-, Landschafts-, Denkmal- und Kulturschutz umgegangen wird – leider!“

ska