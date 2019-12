Mann in Münchner U-Bahnhof auffällig - plötzlich tritt er Polizistin (22) in den Unterleib

Ein Mann trat einer Polizistin am U-Bahnhof am Max-Weber-Platz in München in den Unterleib.

Wieder Attacke auf Beamte

Ein Mann randalierte ohne Kleidung im U-Bahnhof am Max-Weber-Platz in München. Als die Polizei eintraf, trat er einer Polizistin völlig unvermittelt in den Unterleib.