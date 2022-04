Mann steuert Mercedes in Aufzugschacht - und kracht sieben Meter tief in Kabinendach

Von: Stella Henrich

Auto im Aufzugschacht: Die Feuerwehr München hatte an der Schneckenburgerstraße alle Hände voll zu tun. © Berufsfeuerwehr München

Ein 77-jähriger Fahrer ist mit seinem Auto in einen Aufzugsschacht in der Schneckenburgerstraße in München gestürzt. Die Feuerwehr musste bei der Bergung kreativ werden.

München – Ein 77 Jahre alter Fahrer lenkte sein Auto am Dienstagnachmittag (5. April) in den Schacht eines Pkw-Aufzugs in einer Tiefgarage in der Schneckenburgerstraße. Da die Aufzugskabine offenbar zu diesem Zeitpunkt im zweiten Untergeschoss geparkt war, der Fahrer sich aber mit seinem Auto im Erdgeschoss befand, fiel das Fahrzeug mit dem Mann rund sieben Meter tief in den Schacht, schlug auf dem Kabinendach auf und durchbrach es. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeschlossen.

Mann fährt mit Mercedes in Aufzugschacht - und durchbricht Kabinendach

Für Rettung und Bergung musste die Feuerwehr kreativ werden: Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr aus München sicherten das noch in der Luft hängende Vorderteil des Fahrzeugs mit Unterbaumaterial in der Kabine ab. Die Höhenretter seilten sich danach von oben in den Aufzug ab und befreiten den Mann über die Heckklappe aus seinem Auto. Schonend zogen sie den Verletzten mit einem Flaschenzug aus dem Schacht. Nach einer kurzen ambulanten Versorgung wurde der Patient mit mittelschweren Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Mercedes im Aufzugschacht: Schadenshöhe Unfalls steht noch nicht fest

Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei. Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Das Fahrzeug wurde im Anschluss von einer Fachfirma aus dem Schacht geborgen.

