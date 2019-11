Luxus-Block am Nockherberg: Quadratmeter so teuer wie ein Neuwagen

Am Nockherberg soll ein neuer Luxus-Block auf dem ehemaligen Paulaner-Gelände entstehen. Die Preise für das „hochpreisige Wohnprojekt“ sind für Normalbürger nicht zu stemmen.

Am Nockherberg soll ein neuer Luxus-Block entstehen.

In dem „hochpreisigen Wohnprojekt“ hat man den besten Blick über die Stadt.

Einen Quadratmeter kostet bis zu 27.000 Euro.

München - Schon wieder einLuxus-Block für München! Gestern hat das Immobilienunternehmen Becken anlässlich des Verkaufsstarts erstmals ausführlicher über das neue Quartier Hoch der Isar auf dem ehemaligen Paulaner-Gelände berichtet. Hier soll ein „hochpreisiges Wohnprojekt“ entstehen. Die Wohnungen werden zwischen 10.000 Euro und 27.000 Euro pro Quadratmeter kosten.

Luxus-Block am Nockherberg mit bestem Blick über die Stadt

Der exklusive Riegel Hoch der Isar ist einer von vier Wohnblöcken, die auf dem gesamten Gelände in der Au über dem Mariahilfplatz entstehen. Er liegt direkt am Hügel an der Hochstraße 75, die künftigen Bewohner haben damit den besten Blick über die Stadt. Auf den rund 9000 Quadratmetern wächst bis Ende 2022 ein Ensemble aus 13 Wohngebäuden mit insgesamt 185 hochwertigen Eigentumswohnungen (30 bis 330 Quadratmeter): 36 Ein- bis Eineinhalb-Zimmer-Wohnungen, 101 Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen, 30 Vier-Zimmer-Wohnungen sowie 15 Penthouse-Wohnungen.

Wie teuer sind Wohnungen in München?

Baubeginn soll im zweiten Quartal 2020 sein

Die Mehrzahl der Apartments wird über Balkone, Loggien oder Terrassen verfügen. Auf dem Areal befindet sich eine Tiefgarage mit 193 Pkw- und 408 Fahrradstellplätzen. Den künftigen Bewohnern stehen darüber hinaus zwei Kindertagesstätten zur Verfügung. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2020 avisiert.

Die Außenflächen werden angenehm ruhig für die zahlungskräftigen Käufer. „Das Konzept sieht unter anderem auch einen attraktiven Quartierspark mit autofreier Durchwegung vor“, Stefan Spilker, Geschäftsführer der Becken Holding GmbH.

nba

Hohe Mieten und eine unsichere Wohn-Zukunft. Viele ältere Münchner zieht es aus der Stadt weg. Der Landeshauptstadt droht eine „graue Wohnungsnot“.