Aggressiver Mann (26) in Gewahrsam genommen - auf der Polizeistelle wird er richtig dreist

Einen aggressiven 26-Jährigen haben Polizeibeamte am Ostbahnhof München aufgegriffen. Auf der Polizeistelle wurde er dann richtig dreist.

München - Am Freitag, dem 28.06.2019, gegen 3:45 Uhr, gerieten vor einer Diskothek in der Nähe des Münchener Ostbahnhofs ein 26-Jähriger aus Markt Schwaben und ein 22-jähriger Brite in Streit.

Ostbahnhof München: Mann wird aggressiv und belästigt Polizistin

Im Verlauf des Streits gab der 26-Jährige dem Briten einen Kopfstoß ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der 26-Jährige durch die hinzugerufene Polizeistreife in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht werden.

Nach Streit am Ostbahnhof: Mann (26) belästigt Polizistin auf Wache

Nachdem die Sachbearbeitung abgeschlossen war, sollte er gegen 5:30 Uhr wieder entlassen werden. Im Wachraum verhielt sich der 26-Jährige jedoch weiterhin aggressiv. Außerdem schlug er mit seiner Hand auf das Gesäß einer 26-jährigen Polizeibeamtin. Aufgrund dessen musste er wieder in Gewahrsam genommen werden und wurde erst gegen 9:00 Uhr von der Dienststelle entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung

mm/tz/kah