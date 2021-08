News-Ticker zum Großeinsatz der Polizei in München: Streit eskaliert - Frau schwer verletzt

Schüsse gefallen

Von Thomas Eldersch schließen

In Haidhausen kam es Sonntagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine Frau wurde bei einem Streit schwer verletzt. Ihr Partner hat sich selbst gerichtet.

Update vom 1. August, 16.13 Uhr: Am Sonntagnachmittag wurde das SEK in den Münchner Stadtteil Haidhausen gerufen. Bei einem Beziehungsstreit sollen Schüsse gefallen sein. Eine 52-Jährige wurde von ihrem Lebensgefährten angeschossen. Sie konnte sich aber verletzt in die Wohnung einer Nachbarin retten. Diese rief anschließend die Polizei.

Als sich die Spezialkräfte Zugang zur Wohnung des 56-jährigen Tatverdächtigen verschaffte, fanden sie den Mann leblos auf dem Boden. Er hatte sich selbst gerichtet. Seine Partnerin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Sie schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Tatverdächtiger wurde leblos in der Wohnung gefunden

Update vom 1. August, 15.48 Uhr: Die Polizei hat sich erneut auf Twitter geäußert. Der Tatverdächtige wurde leblos in seiner Wohnung gefunden. Ermittler seien bereits vor Ort, um den genauen Sachverhalt zu klären. Die Verkehrssperren sollen in Kürze aufgehoben werden. Die Polizei will weiter berichten.

Erstmeldung vom 1. August, 15:45 Uhr: München - Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Sonntagnachmittag im Münchner Stadtteil Haidhausen*. Die Polizei sperrte die Straße rund um den Gasteig. Nach ersten Angaben der Ordnungshüter kam es zu einem Streit, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Polizeieinsatz in München: Frau wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die Münchner Polizei* teile am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr auf Twitter mit, dass es einen größeren Polizeieinsatz am Gasteig in Haidhausen gebe. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort. Ein Hubschrauber unterstütze die Kräfte am Boden. Um den Gasteig wurden anschließend Verkehrssperren errichtet.

Weiter schreibt die Polizei, sei es zu einem Streit gekommen. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt. Sie sei auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein bewaffneter Tatverdächtiger soll die Frau verletzt haben. Deshalb kamen die Spezialkräfte zum Einsatz, so die Ordnungshüter. Es bestehe aber keine Gefahr für Unbeteiligte, betont die Polizei auf Twitter. Weitere Informationen folgen. (tel) *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Hinweis zu Berichterstattung nach Suizid: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111.