Täterin wollte 18-Jährige auf S-Bahn-Gleis schubsen - Polizei sucht nun mit diesen Fotos

Glauben Sie nicht alles, was in CSI Las Vegas gezeigt wird, wo man in das Spiegelbild des Täters im Auge des Opfers zoomen kann...

Auch in Finnland hat man an der Wahl gerade gesehen, das es immer mehr Leute endlich kapiert haben, das es so nicht weitergeht. Das Ende ist bald erreicht. Wir Leben schon lange nicht mehr im sichersten Deutschland aller Zeiten, auch wenn es uns noch viele vorgaukeln wollen. Die Europawahl wird es zum wiederholten Male zeigen, das wir nicht das Sammelbecken für den ganzen Müll aus Osteuropa sein können. Wir wollen das eben nicht mehr. Wenn ich heutzutage in einer Grossstadt spazieren gehen hört man nur noch Ostblock und Araber Sprachen. Genug ist genug. Was dieses Klientel bei uns treibt, kann ich jeden Tag in der Zeitung hier lesen.........ich kann jedem nur raten, der diese Zustände endlich wieder anders haben möchte, sein Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, wenn es wieder soweit ist. Wir schaffen das schon lange nicht mehr, Fr. Kanzlerin, sie haben es leider nur noch nicht bemerkt. Aber auch der letzte wird es bald merken und endlich aufwachen, das wir uns auf dem falschen Weg befinden.