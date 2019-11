Wie im Horror-Film: Frau will aus historischem Aufzug klettern - Als sie halb raus ist, fährt er weiter

Am Montagvormittag (11.11.) wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu einem besonders dramatischen Fall gerufen. Eine 23-Jährige wurde von einer Aufzugkabine eingeklemmt und dabei schwer verletzt.

Update 17.30 Uhr: Im Fall der Frau, die von einem Aufzug eingeklemmt wurde, hat die Polizei neue Erkenntnisse. Als die 23-Jährige die innere Aufzugtür öffnete, kam der Lift zum Stehen. Laut dem Polizeibericht versuchte die junge Frau daraufhin die äußere Tür aufzudrücken, weshalb sie sich an den Gitterstäben der Aufzugtür festhielt. Deshalb kam es zu einer Entlastung des Aufzugs, die das technische System des Lifts registrierte. Aus diesem Grund fuhr der Aufzug nach unten, was letztendlich zu den schweren Verletzungen der Frau führte.

Update 12. November, 12.40 Uhr: Nach der dramatischen Rettungsaktion am Montag haben die Ermittlungen der Polizei nun zu neuen Erkenntnissen geführt. Laut dem Polizeibericht wollte die 23-Jährige gegen 9.50 Uhr mit dem Aufzug in die dritte Etage eines Geschäftsgebäudes fahren. Der Lift stammt aus dem Jahr 1912 und kann noch per Hand von innen geöffnet werden. Genau das machte die junge Frau auch, da sich kurz bevor sie im dritten Stock ankam dachte, bereits aussteigen zu können. Der Aufzug stoppte kurzzeitig und die Frau versuchte durch den Spalt, den sie durch das Öffnen der Tür erzwang, zu klettern.

Horror-Szene in Münchner Aufzug - Frau klettert

Doch dann folgte der Schreck: Als sie bereits zur Hälfte aus dem Lift draußen war, bewegte sich die Kabine plötzlich nach unten. Daraufhin wurde die 23-Jährige zwischen dem Boden und Aufzugdecke eingeklemmt. Erst die Einsatzkräfte der Feuerwehr München konnten sie aus ihrer misslichen Lage befreien. Neuere Erkenntnisse zu ihren schweren Verletzungen konnte auch die Polizei nicht geben. Sie streben weitere Ermittlungen zum Hergang an.

23-Jährige wird in Aufzugkabine in München eingeklemmt und schwer verletzt

Ursprungsmeldung vom 11. November: Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München wurden am Montagvormittag (11.11.) zu einem besonders dramatischen Fall gerufen. Laut der Pressestelle der Feuerwehr wurde eine junge Frau (23) von einer Aufzugkabine an der Schweigerstraße eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr fand die 23-Jährige zwischen der Fahrkabine und der Gebäudeecke des zweiten Obergeschosses. Sofort übernahm die Besatzung der Feuerwehr die Erstversorgung der Patientin, während die Aufzugkabine mit einer Brechstange angehoben wurde.

Schwer verletzt: Junge Frau wird in Aufzugkabine in München eingeklemmt

Durch das nach-oben-Hebeln konnte eine rasche Entlastung herbeigeführt und die Frau schnell aus ihrer brenzligen Lage befreit werden. Anschließend wurde die Verletzte mit einem Krankenwagen in eine Klinik in München gebracht werden. Sie wurde daraufhin sofort in einem Schockraum behandelt, wo ihre schweren Verletzungen festgestellt wurden. Genauere Angaben zum jetzigen Gesundheitszustand der Frau gibt es nicht, wie die Pressestelle mitteilte.

Nach Unfall im Aufzug: Polizei untersucht Unfallhergang

Nach dem Vorfall wurde der Aufzug sofort von der Feuerwehr München vom Netz genommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizei bereits übernommen.

