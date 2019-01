Eskalation im Tunnel: Streit am Ostbahnhof läuft völlig aus dem Ruder

Am vergangenen Freitag kam es am Ostbahnhof zu einer wilden Schlägerei mit fünf Beteiligten. Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls.

München - Zwei junge Männer wurden hauptsächlich im Kopfbereich verletzt. Drei Tatverdächtige konnten durch die Bundespolizei fest-genommen werden. Zeugen werden gesucht.

Am Freitagmorgen (25. Januar 2019), gegen 04.30 Uhr, kam es im Personentunnel des Ostbahnhofes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei 19-jährige Türken und ein 22-jähriger Deutscher, begleitet von zwei jungen Frauen, gerieten am Treppenaufgang zu den Gleisen 1/2 mit zwei Deutschen (20 und 21 Jahre), in Streit.

München: Schlägerei am Ostbahnhof - Zeugen gesucht

Im weiteren Verlauf entwickelte es sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher die 20- und 21-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg unter anderem am Kopf verletzt wurden. Nachdem die Bundespolizei auch die drei Tatverdächtigen, die unverletzt waren, im Ostbahnhof feststellen konnte, nahmen die Beamten alle Beteiligten mit auf die Wache. Freiwillige Atemalkoholtests aller fünf zeigten Werte von 1,1 bis 2,14 Promille. Den drei Tatverdächtigen wurde (teils freiwillig, teils auf Anordnung der Staatsanwaltschaft) Blut entnommen, wie die Bundespolizei berichtet.

Die Geschädigten wurden von einem Rettungswagen erstversorgt. Der 20-Jährige begab sich später eigenständig in ein Krankenhaus. Dort wurde eine Schädelprellung, eine Wunde im Gesicht sowie Prellungen an Schulter und Hand festgestellt. Der 21-Jährige beklagte ebenfalls Schmerzen im Gesicht und war an der Lippe verletzt.

Gegen die drei beschuldigten Münchner wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Bundespolizei bittet Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 089/515550-111 zu melden.

mm/tz

