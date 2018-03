Autos kollidieren auf  Prinzregentenstraße - Kreuzung stundenlang gesperrt

Weil eine Frau (58) bei Rot über die Kreuzung fuhr, krachten am Mittwoch auf der Prinzregentenstraße zwei Autos ineinander. Die Straße war rund zwei Stunden lang gesperrt.

München - Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr: Laut Polizei fuhr eine 36-Jährige mit ihrem BMW die Prinzregentenstraße stadteinwärts und wollte die Kreuzung zur Vogelweidestraße geradeaus überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Fiat die Vogelweidestraße in südliche Richtung und wollte geradeaus über die Prinzregentenstraße fahren. Dabei soll sie laut Polizei die rote Ampel missachtet haben. Ihr Wagen krachte in den BMW der 36-Jährigen.

Glück im Unglück: Unfallbeteiligte erlitten nur leichte Verletzungen

Durch den Aufprall wurde das Auto der 58-Jährigen um die eigene Achse gedreht und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Beide Frauen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Prinzregentenstraße in beide Fahrtrichtungen für etwa zwei Stunden gesperrt werden, weshalb es für andere Verkehrsteilnehmer zu erheblichen Beeinträchtigungen kam.

