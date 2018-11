Rosenheimer Platz: Räuber verletzt Frau mit Messer - S-Bahnhof zwischenzeitlich gesperrt

Nahe des Rosenheimer Platzes ist eine Frau bei einem Raubüberfall mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Die Befürchtung einer schlimmen Serientat bestätigte sich allerdings nicht.

München - Ein brutaler Raubüberfall hat sich am Dienstagabend in der Nähe des Rosenheimer Platz ereignet - erste Befürchtungen einer blutigen Überfallserie bestätigten sich glücklicherweise nicht. Das hat die Münchner Polizei mitgeteilt.

Ersten Informationen zufolge hat ein bislang unbekannter Täter an der Kreuzung von Rosenheimer Straße und Hochstraße eine Frau ausgeraubt und mit Messerstichen verletzt. Das Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Großer Polizei-Einsatz am Rosenheimer Platz - die schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich nicht

Die Polizei reagierte mit einem großangelegten Einsatz, für den unter anderem der S-Bahnhof Rosenheimer Platz zwischenzeitlich gesperrt wurde (siehe S-Bahn-Ticker). Der Grund für die massive Reaktion: Fast zeitgleich waren bei der Polizei mehrere Notrufe aus der Gegend um den Platz eingegangen, die zunächst eine Serie von Straftaten hatten vermuten lassen.

Letztlich stellten sich laut Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins zwei weitere Fälle als vergleichsweise harmlos heraus: Nahe des Tatorts war eine alkoholisierte Frau „in ein Weinglas gefallen“. Am Bahnhof kam es zudem zu einer Schlägerei, die nichts mit dem Raubüberfall zu tun hatte.

Tat am Rosenheimer Platz: Polizei sucht Räuber

Allerdings war die Polizei am späten Dienstagabend weiter auf der Suche nach dem flüchtigen Räuber. Die Ermittlungen konzentrierten sich zunächst ganz auf diesen Fall. Nach eigenen Angaben fuhren die Einsatzkräfte die Bemühungen in den Stunden nach dem Notruf die Fahndungsbemühungen sukzessive zurück.

Eine Serientat hätte Erinnerungen an einen traumatischen Vormittag aus dem Oktober 2017 geweckt: Damals attackierte ein psychisch kranker Mann just am Rosenheimer Platz mehrere Passanten mit einem Messer.

