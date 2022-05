Neues Ausflugsziel im Münchner Westen? Biergarten-Eröffnung jetzt geplatzt

Von: Elena Dangel

Noch rollen die Bagger im Gut Freiham - die Eröffnung des Biergartens wurde verschoben. © Astrid Schmidhuber

Auf dem Gut Freiham scheint noch einiges zu tun zu sein, bis es als Ausflugsziel Besucher empfangen kann. Die Eröffnung wurde nun verschoben.

München - Im Gut Freiham können Ausflügler in den kommenden Wochen noch kein kühles Getränk im Biergarten oder der Gastwirtschaft genießen. Eigentlich war die Eröffnung im Westen Münchens für diesen Frühsommer geplant – diese wurde jetzt auf unbestimmt Zeit verschoben. „Wir hoffen sehr, trotz all der Herausforderungen, die der Ukrainekrieg an Lieferengpässen mit sich bringt, heuer noch zur milden Jahreszeit eröffnen zu können“, so die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung auf Anfrage.

Die von der Augustiner-Bräu-Dynastie ins Leben gerufene Stiftung hatte das Gelände 2014 erworben, um „das Kulturdenkmal und die dazugehörige barocke Heilig-Kreuz-Kirche zu erhalten.“ Die Augustiner-Brauereipferde grasen zwar schon auf den saftigen Weiden des Gut Freiham, da der historische Pferdestall mit eindrucksvollem Gewölbe 2019 fertiggestellt wurde, rund um die restlichen Gebäude stehen aber noch Container und Bauzäune.



Gut Freiham soll zum Ausflugsziel für Familien werden

Geplant sind hier eine Gastwirtschaft, ein Biergarten, ein Bier-Museum, Kinderspielplätze sowie Veranstaltungsflächen. Die Stiftung will das fast zwei Hektar große Areal in ein Dorf des 21. Jahrhunderts verwandeln, und zwar „mit sehr viel Liebe zum Detail und unter Rücksichtnahme auf den Denkmalschutz.“ Mit viel Platz für Weihnachts- und Handwerksmärkte soll es ein „Ausflugsziel für Familien werden“, so die Stiftung. 2021 erwarb die Stiftung auch das Schloss Freiham. Über die zukünftige Nutzung des Gebäudes ist allerdings noch nichts bekannt.

Ein konkreter Termin für die Eröffnung steht aktuell noch nicht fest, denn „mit jeder Sanierung wächst und verändert sich der Kenntnisstand.“ Die Aussicht auf Eröffnung hatte bei der Bürgerversammlung des Stadtbezirks Aubing-Lochhausen-Langwied im Mai immerhin für Applaus gesorgt. Die Sehnsucht nach so einem Ort ist also vorhanden, aber wie gab die Stiftung so schön zu verstehen: „Fertig sind wir erst am Ende.“