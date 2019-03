Fahrer übersieht Stauende: Zusammenstoß auf der A8 fordert Todesopfer - Drei Beteiligte verletzt

Ein Mann wurde bei einem Auffahrunfall auf der A8 tödlich verletzt. Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt.

München - Bei einem Auffahrunfall vor dem Autobahnkreuz München-West ist ein Mann ums Leben gekommen. Ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Nürnberg übersah am Samstag ein Stauende auf der A8 und krachte in den vor ihm stehenden VW-Polo eines 23-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Dieses wurde nach den Angaben derart zusammengedrückt, dass der Fahrer noch an der Unfallstelle starb.

Zwei weitere Autos wurden bei dem Unfall zusammengeschoben, die Insassen blieben unverletzt. Der Unfallverursacher kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Dem Stau vorangegangen war ein Unfall. Zunächst übersah ein 32-jähriger Seat-Fahrer den Audi einer 51-Jährigen. Hinter dem Seat war der dann später tödlich verunglückte Polo-Fahrer unterwegs, der von dem hinter ihm fahrenden Nissan Qashqai in den Seat geschoben wurde. Der 23-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt.

Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 45.000 Euro.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Die Autobahn wurde bis 21.40 Uhr am Samstag total gesperrt werden.

