Mann steigt auf A99 einfach aus und weist Hintermann zurecht - mit schlimmen Folgen

Ich behaupte mal, mit "Rasern und Dränglern" haben vor allem die Fahrspurblockierer zu tun. In meinem täglichen Erleben kommen die nämlich bei weitem nicht so häufig vor, wie es bei anderen scheint.

Ich bemühe mich aber auch um die Beobachtung des Verkehrsgeschehens hinter mir und habe weiters kein Problem, mich überholen zu lassen. Im Gegenteil: wenn ich bemerke, daß mein Hintermann eine höhere Geschwindigkeit zu fahren wünscht als ich, unterstütze ich nach Möglichkeit den Platztausch auf der Piste. Eine Win-win-Situation: der Hintermann kann sein Tempo fahren und ich meines. Außerdem blinkt und hupt mich keiner an und fährt mir auch nicht in den Kofferraum.