Münchner spricht Verdächtigen an - der zückt sofort ein Messer

Sein Verdacht hatte sich als richtig erwiesen. Ein Mann wurde in München von einem Unbekannten bedroht, nachdem letzterer sich zuvor auffällig verhalten hatte.

In München ist ein Mann von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden.

Zuvor hatte der 24-Jährige eine verdächtige Entdeckung an seinem Auto gemacht.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

München - Am Dienstag, 14.01.2020, gegen 22.50 Uhr, begab sich ein 24-jähriger Münchner zu seinem geparkten Auto in der Centa-Hafenbrädl-Straße in Aubing und musste feststellen, dass beide Kennzeichen an seinem Fahrzeug abmontiert waren, wie die Polizei München berichtet. In unmittelbarer Nähe zu seinem Fahrzeug konnte er einen weiteren Pkw feststellen, an welchem eines seiner Kennzeichen angebracht war.

München: Mann spricht Verdächtigen an - der zückt sofort ein Messer

An der Hinterseite des Fahrzeugs stand ein Mann, ein weiterer befand sich in dem Pkw. Der 24-Jährige verständigte sofort über die 110 die Münchner Polizei. Anschließend ging er zu dem Mann und sprach diesen an. Unvermittelt zog der Mann an der Rückseite des Fahrzeugs ein Messer und richtete dieses gegen den 24-Jährigen. Dieser schreckte zurück. Während der gesamten Zeit blieb der weitere unbekannte Mann im Fahrzeug sitzen.

Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter mit dem Pkw in Richtung A96. Die unmittelbar danach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei blieben bislang erfolglos. Das Kommissariat 61 (räuberischer Diebstahl) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Täter aus Aubing werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, etwa 170 cm groß, ungefähr 40 Jahre alt, dicke Figur, kurze, dunkle Haare, Geheimratsecken, ungepflegte Erscheinung, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit weißem T-Shirt und dunkler Hose; sprach schlecht Deutsch.

Täter 2: Männlich, etwa 25 Jahre alt, schlanke Figur, hageres Gesicht, bekleidet mit dunkelgrauer Jacke.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

