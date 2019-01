Kollegen sahen alles mit an: Arbeiter (30) stürzt fünf Meter tief in Schacht - schwerst verletzt

Ein Bauarbeiter ist am Montag in einen fünf Meter tiefen Schacht gestürzt (Symbolfoto).

Polizisten übernahmen Erstversorgung

Tragisches Unglück auf einer Baustelle in München: Am Montag ist ein Bauarbeiter fünf Meter tief in einen Schacht gestürzt. Er zog sich schwerste Verletzungen zu.