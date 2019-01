Darum löste dieses Schaf mitten in München einen Polizeieinsatz aus

Kurioser Polizeieinsatz in München: Grund dafür war ein Schaf.

Am Samstag gegen 09.45 Uhr riefen mehrere Autofahrer bei der Notrufnummer der Polizei an und teilten mit, dass auf dem Germeringer Weg in München-Aubing ein Schaf auf der Straße läuft. Auf seinem Spaziergang überquerte das Schaf auch die dortigen S-Bahngleise, was zum Glück ohne Folgen blieb.

Eine der Autofahrerinnen konnte das Schaf in einen angrenzenden Garten einsperren, wo es schließlich von einem ortsansässigen Schäfer unverletzt abgeholt werden konnte.

Lesen Sie auch:

DWD warnt vor extremem Unwetter - 2000 Menschen sitzen nach Lawinenabgang fest

Seit einer Woche sorgt starker Schneefall für extreme Winterverhältnisse in Oberbayern. In zahlreichen Landkreisen gilt der Katastrophenfall. Im Allgäu sitzen 2000 Menschen nach einem Lawinenabgang fest.