Frau geht mit Hund Gassi - währenddessen brennt ihre Wohnung lichterloh

Riesen-Schreck für eine Münchnerin: Während sie mit ihrem Hunde draußen war, stand ihre Wohnung in Flammen.

München - Die Feuerwehr musste am Nachmittag zu einem Brand in Aubing-Lochhausen ausrücken. Der Dachstuhl einer Doppelhaushäfte stand in Flammen. Ein zufällig im Münchner Luftraum kreisender Hubschrauber beobachtete schon vor der Ankunft der Feuerwehr hohe Flammen, die aus dem Dach schlugen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Dachgeschoss-Wohnung innerhalb von 25 Minuten unter Kontrolle bringen. Für Nachlöscharbeiten mussten jedoch weite Teile der Dachhaut geöffnet und die Dreizimmer-Wohnung ausgeräumt werden. Anschließend schlossen die Feuerwehrkräfte das geöffnete Dach provisorisch mit einer Plane.

Bewohnerin wird vom Feuerwehreinsatz völlig überrascht - sie war mit dem Hund draußen

Die Bewohnerin der Wohnung, die während des Brandes mit ihrem Hund spazieren war und vom Feuerwehreinsatz überrascht wurde, blieb unverletzt. Der Sachschaden ist jedoch immens. Die Feuerwehr schätzt ihn auf etwa 150.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Wieso es zum Feuer kam, untersucht nun die Polizei.

