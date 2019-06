Kleinkind bei praller Sonne in Auto eingesperrt - folgenschwere Aktion löst dramatische Szenen aus

Was genau waren jetzt die dramatischen Szenen? Die Polizei hat eine Fahrzeugtür geöffnet und das Kind befreit. Was ist daran dramatisch? Es war eine Hilfeleistung, die eigentlich jeder hätte machen können - Seitenfenster einschlagen und Tür öffnen. Eine Sache von einer Minute. Und was ist so folgenschwer gewesen? Dem Kind gehts gut und das Auto hat eine Beschädigung die sicher problemlos repariert werden kann. Wieder einmal eine völlig reisserische Überschrift ohne Sinn und Verstand.