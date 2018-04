Neuaubing: Polizei sucht bewaffneten Supermarkt-Räuber mit diesen Fotos

Er bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer und forderte das Geld aus der Kasse: Der Supermarkt-Räuber von Neuaubing. Nun hat die Polizei Fotos von ihm veröffentlicht.

München - Am Freitag, 16. März gegen 15.40 Uhr, hat ein bislang unbekannter und maskierter Mann, einen Supermarkt in der Wiesentfelser Straße in Neuaubing überfallen. Er bedrohte eine 55-jährige Kassiererin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin schloss daraufhin sofort die Kasse und betätigte eine Klingel, sodass ein Kunde auf den Vorfall aufmerksam wurde. Nachdem der Kunde den maskierten Mann angesprochen hatte, flüchtete dieser zu Fuß in nördliche Richtung.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief laut Polizei erfolglos. Nach einem richterlichen Beschluss wurden nun Lichtbilder des Täters zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

+ © Polizei München

Täterbeschreibung der Polizei München

Männlich, ca. 17-20 Jahre, ca. 170-180 cm, sprach gebrochen Deutsch, vollmaskiert, beige/olivfarbenes Kapuzenshirt mit „Puma“-Logo, graue Jogginghose mit einem schwarzen Längsstreifen am Hosenbein, grau/olivfarbene Trekkingschuhe, führt eine weiße Plastiktüte „Edeka“ und schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, vor allem der unbekannte Kunde, der den Täter angesprochen hat, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz