Über Stunden bei Hitze eingeschlossen: Münchner Feuerwehr rettet fünf Menschen aus Aufzug

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Zwei Erwachsene, zwei Jugendliche und ein Kleinkind waren in München in einem Aufzug eingeschlossen. Die Rettungsaktion war aufwendig.

München - Fünf Menschen steckten am Montag, 14. August, über zwei Stunden in einem Aufzug in München-Haidhausen fest. Die Eingeschlossenen, darunter zwei Erwachsene, zwei Jugendliche und ein Kleinkind mit Buggy, machten mittels des verbauten Notrufknopfes auf ihre missliche Lage aufmerksam, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Das teilten die Einsatzkräfte am Dienstag mit.

Fünf Personen in Aufzug in München eingeschlossen

Die Retter trafen kurz nach dem Alarm am Ort des Geschehens ein und verschafften sich einen Überblick über die Situation. Der Aufzug befand sich zwischen zwei Geschossen. Die Eingeschlossenen waren in der Lage, Kontakt zu den Rettungskräften herzustellen, es ging den fünf Personen soweit gut.

„Nach ersten Kenntnissen war bereits ein Aufzugstechniker unterwegs. Nachdem sich die Feuerwehrkräfte gewaltsam Zugang

zum Maschinenraum verschaffen mussten, versuchten sie den Fahrkorb zu verfahren“, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr weiter.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

Feuerwehr München rettet fünf Menschen, darunter ein Kleinkind, aus Fahrstuhl

Nachdem alle Versuche erfolglos blieben und bereits knapp eine Stunde vergangen war, entschied der Einsatzleiter die Rettung über die Dachluke im Aufzug. Diese Maßnahme gestaltete sich jedoch kompliziert, da hinter der Luke eine weitere Metallebene zum Vorschein kam. Mithilfe einer Säbelsäge und einem Winkelschleifer gelang es den Einsatzkräften schließlich, das zusätzliche Metall zu entfernen und den Weg zur Rettung freizumachen.

Nach fast zwei Stunden des Ausharrens konnten die fünf Eingeschlossenen endlich über eine Klappleiter aus dem Aufzug befreit werden. „Die zwei Erwachsenen, zwei Jugendliche und ein Kleinkind mit Buggy blieben trotz der Hitze und der langen Rettungszeit unversehrt“, heißt es weiter. Bis zu diesem Zeitpunkt war immer noch kein Techniker vor Ort eingetroffen. Der betroffene Aufzug bleibt vorerst außer Betrieb. (kam)

Highlights der Isar-Metropole: Münchens bekannteste Sehenswürdigkeiten und ihre Vorzüge Fotostrecke ansehen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.