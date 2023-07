Mann 13 Jahre unschuldig im Gefängnis? Neue Gutachten zum Badewannen-Mord: „Schafft nicht mal ein Auftragskiller“

Von: Andreas Thieme

Manfred Genditzki in Bad Wiessee am Tegernsee © THOMAS PLETTENBERG

Es ist ein mit Spannung erwartetes Urteil, das Richterin Elisabeth Ehrl sprechen wird: In dieser Woche soll der neue Prozess um den Badewannen-Mord zu Ende gehen.

München - Für Montag sind am Landgericht München I die Plädoyers geplant, am Freitag (7. Juli) könnte dann das Urteil fallen. Die entscheidende Frage: Saß Manfred Genditzki 13 Jahre lang für ein Verbrechen im Gefängnis, das es womöglich so nie gegeben hat?

„Wir rechnen mit einem Freispruch“, hatte Genditzkis Verteidigerin Regina Rick zu Beginn des Prozesses erklärt. Sie geht davon aus, dass die alte Dame schlicht einen Unfall hatte und sich den Kopf aufschlug, als sie in die Wanne stürzte.

Der 62-Jährige, der in der Wohnanlage der Getöteten als Hausmeister tätig war, war 2010 vom Landgericht München II zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Schwurgerichts hatte er die Seniorin im Oktober 2008 in deren Wohnung in Rottach-Egern nach einem Streit auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt. Das Urteil wurde nach zwei Revisionen schließlich rechtskräftig und wurde neu aufgerollt - was höchst selten vorkommt. Im neuen Verfahren waren nun Gutachter gehört worden, die den jahrelang inhaftierten Mann aus Sicht seiner Verteidigung entlasten.

Ein Thermodynamiker sagte aus, die Witwe sei an jenem 28. Oktober 2008 wohl später gestorben, als bisher angenommen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liege der Zeitpunkt ihres Todes nach 15.30 Uhr, möglicherweise sogar erst gegen 17.00 Uhr. Zu dieser Zeit aber war Genditzki aber laut Anklage nicht mehr in der Wohnung der Frau, die er regelmäßig im Alltag unterstützt hatte.

„Er kann es nicht getan haben, weil die alte Dame später gestorben ist, als ursprünglich angenommen“, sagte Anwältin Rick kurz vor Beginn des neuen Prozesses. Die Zeit sei also viel zu knapp. „Das schafft ja nicht mal ein russischer Auftragskiller“, betonte sie. „Und im Übrigen hat er kein Motiv.“