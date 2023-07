400-Volt-Unfall an U-Bahn-Baustelle Sendlinger Tor: Arbeiter in Spezialklinik eingeliefert

Von: Leyla Yildiz

Bei Arbeiten an der U-Bahn-Station Sendlinger Tor hat sich ein Mann schwer verletzt. © Imago/Wolfgang Maria Weber (Symbolbild)

Bei Bauarbeiten hat ein Arbeiter ein Starkstromkabel berührt und schwere Verletzungen erlitten. Der Vorfall hatte Auswirkungen auf den U-Bahn-Verkehr.

München - Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen (20. Juli) auf der Baustelle am Sendlinger Tor, als ein 30-jähriger Arbeiter durch einen Stromschlag schwer verletzt wurde. Laut dem Bericht der Feuerwehr München berührte der Mann bei Bauarbeiten im U-Bahntunnel ein 400-Volt Starkstromkabel.

Seine Kollegen und die MVG-Brandschutz-Streife kamen dem Verunfallten sofort zur Hilfe. Sie setzten umgehend einen Notruf über die Nummer 112 ab, die Brandschutz-Streife übernahm die Erstversorgung des Verletzten.

Arbeitsunfall am Münchner U-Bahnhof Sendlinger Tor: 30-jähriger Mann erleidet Stromschlag

Die Rettungskräfte trafen wenig später ein und stellten schwere Verbrennungen an beiden Händen und Teilen der Unterarme fest. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde ein Schwerstbrandverletztenbett in einer Münchner Spezialklinik angefordert. Der 30-Jährige wurde nach einer intensivmedizinischen Versorgung als transportfähig eingestuft und schnellstmöglich in die Spezialklinik gebracht.

Der Unfall hatte zudem Auswirkungen auf den U-Bahnbetrieb am Sendlinger Tor. Für etwa zwei Minuten fiel der Strom im U-Bahnbereich aus. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, um die Umstände des Vorfalls zu klären. (ly)

