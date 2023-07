Anwohner sauer, weil HypoVereinsbank Filiale schließt: „Fast keine Automaten mehr in der Gegend“

Von: Leyla Yildiz

In München-Altperlach schließt die HypoVereinsbank im September ihre Pforten. Das ist für einen Anwohner ein Ärgernis. Er will nun sogar die Bank wechseln.

München - Sparkasse, Sparda-Bank, Volks- und Raiffeisenbanken: Egal welchen Namen die Bank trägt, so ist es doch bei allen gleich, dass sie seit Jahren immer mehr Geldautomaten abbauen. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken verzeichnete 2022 etwa einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 56.097 auf 52.609 Geldautomaten in Deutschland.

In der bayerischen Landeshauptstadt München gibt es nun einen weiteren Fall. Die HypoVereinsbank in Altperlach am Pfanzeltplatz schließt seine komplette Filiale am 21. September 2023. Das heißt, dass damit auch die Beratung und der SB-Geldautomat wegfällt. Für die Anwohner ‒ egal welcher Altersklasse ‒ ist das ein Ärgernis.

HypoVereinsbank schließt Filiale in Alterperlach: Verärgerter Anwohner will Bank wechseln

Wegen der Schließung überlegt nun einer der Anwohner, Michael K. (Name geändert), sogar die Bank zu wechseln. Er wandte sich deshalb an unsere Redaktion. K. ist zwar Kunde bei der Postbank, allerdings ist diese Mitglied bei der Cash Group. In der sind neben der Postbank, die HypoVereinsbank, Deutsche Bank und Commerzbank Mitglied. So kann er auch als Postbank-Kunde bei der HypoVereinsbank kostenlos Geld am Automaten ziehen.

Die HypoVereinsbank in München-Altperlach schließt im September. Ein wütender Anwohner möchte deshalb die Bank wechseln. © Privat

„Es gibt sowieso schon fast keine Cash Group-Automaten mehr in der Gegend“, sagt Michael K. „Der nächste wäre beim Pep oder am Ostbahnhof.“ Vom Pfanzeltplatz aus sind das rund zwei Kilometer bis zum Pep und vier Kilometer bis zum Ostbahnhof. K. besitzt zwar ein Auto, allerdings möchte er es wegen der Parkgebühren am Einkaufszentrum und am Ostbahnhof nicht benutzen. Eine weitere Alternative: der ÖPNV. Die Fahrt mit dem Bus an beide Orte, würde aber laut dem Tarif der MVG hin und zurück etwas über sechs Euro kosten.

Schließung von HypoVereinsbank-Filiale in Altperlach: Kunde überlegt zu Sparkasse zu wechseln

„Mit den Ticketpreisen kann ich auch gleich bei der Sparkasse abheben“, meint K. verärgert. Denn diese gibt es noch gegenüber der HypoVereinsbank und wird nach deren Schließung die einzige Bank im Ortskern Altperlach sein. Allerdings ‒ und das ist der große Haken dabei ‒ müsste Michael K. für eine Abhebung jedes Mal 5,95 Euro bezahlen. „Das tut echt weh, wenn man schnell mal Bares braucht und nur die Sparkasse in der Nähe ist“, sagt K. Deshalb überlegt er jetzt zur Sparkasse zu wechseln.

„Wir schließen diese Filiale“: Dieser Zettel kündigt an, dass die HypoVereinsbank im September schließen wird. © Privat

Die Pressestelle der Uni-Credit nennt allerdings noch zwei Alternativen, wie eigene oder Cash Group-Kunden kostenlos an Bargeld kommen. „Sie können entweder mit einer Debitkarte an Supermarktkassen und an Tankstellen abheben oder je nach Kontomodell mit einer Kreditkarte an jedem anderen Automaten weltweit“, sagt ein Sprecher auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Zudem sei es möglich, Bares an den Kassen von HypoVereinsbank Filialen zu holen.

HypoVereinsbank schließt in Altperlach: Sprecher nennt Grund

Als Grund für die Schließung der Filiale gibt der Sprecher an: „Wir haben die Zusammenlegung der beiden Filialen Alt- und Neuperlach aufgrund des geänderten Kundenverhaltens beschlossen, da sich die Filialnutzung der Kund:innnen neben dem digitalen Angebot immer stärker auf Neuperlach konzentriert hat.“ Zeitgleich soll aber die Filiale in Neuperlach vergrößert und die Öffnungszeiten erweitert werden. „Die Filialgröße wird mit zusätzlicher Fläche erweitert, wir schaffen baulich ein noch hochwertigeres Ambiente für Beratungstermine und können den Kund:innen dort künftig statt bisher vier dann zehn moderne Beratungsräume anbieten“, sagt der Sprecher.

Die Schließung der Filiale ist also beschlossene Sache, doch ob sich nun auch andere Anwohner wie Michael K. dazu entscheiden, von einer Cash Group-Bank zur Sparkasse zu wechseln, ist offen. (ly)

