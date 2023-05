Wegen des Baus der zweiten Stammstrecke: Denkmalschützer zittern um die alten Bierkeller

Von: Andreas Daschner

Die alten Bierkeller in Haidhausen stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. © privat

Unzählige Bierkeller liegen in Haidhausen unsichtbar unter dem Boden. Doch jetzt schlagen Denkmalschützer Alarm: Drei dieser Keller seien gefährdet – und zwar durch den Bau der zweiten Stammstrecke.

Es ist eine Stadt für sich: Um die 20 Brauereien hatten im 18. und 19. Jahrhundert ihr im Sommer gebrautes Bier in Kellern am Gasteig zwischen Preysing- und Innerer Wiener Straße gelagert. Nur dort, am gachen (also steilen) Steig – dem Gasteig – konnten sie tief genug graben, sodass die mächtigen Tonnengewölbe nicht im Grundwasser standen.

Heute werden die Keller nicht mehr genutzt. Die meisten Brauereien existieren auch gar nicht mehr. Allerdings sind die Bauten ein Zeugnis für Münchens Bier-Vergangenheit. Und als solche sind drei dieser Keller auch denkmalgeschützt.

Stammstrecke soll unter drei denkmalgeschützen Kellern verlaufen

Am Preysingplatz 3–7 liegen die alten Ziegelgewölbe, in denen der Eberlbräu, der Kapplerbräu und der Thorbräu einst ihren Summersud gelagert haben. Die gut vier Meter hohen Keller liegen rund zehn Meter unter der Erde. Doch es geht auch noch tiefer. Denn direkt darunter soll einmal die zweite Stammstrecke verlaufen. Und genau das bereitet Denkmalschützern Sorgen.

Astrid Assél und Christian Huber haben ein Buch über Münchens Bierkeller geschrieben. © privat

Astrid Assél und Christian Huber haben sich intensiv mit den Bierkellern beschäftigt und ihre Erkenntnisse in dem Buch „Münchens vergessene Kellerstadt“ veröffentlicht. Das Ehepaar befürchtet nun, dass die drei denkmalgeschützten Gewölbe die Bauarbeiten nicht überleben können. „Die Bohrungen könnten Vibrationen verursachen, die zu Schäden führen könnten“, sagt Assél.

Bahn schließt Gefährdung der Bausubstanz aus

Die Autorin war deshalb auch bereits bei der Bahn vorstellig – aber ohne Erfolg. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte die für die zweite Stammstrecke zuständige Stelle der Bahn, dass die Bautätigkeiten keinen Einfluss auf die Sicherheit der Bierkeller hätten. „Die Tunnelröhren werden in einem maschinellen Vortriebsverfahren erstellt“, sagt ein Bahnsprecher. Dieses Bauverfahren sei „sehr setzungsarm“ und sei schon mehrfach im Münchner U-Bahn-Bau erfolgreich angewandt worden. Eine Gefährdung der Bausubstanz könne ausgeschlossen werden, dies würde auch durch ein Gutachten bestätigt.

Das beruhigt Assél aber nicht. Grund ist der Zustand vieler alter Keller. Bei seinen Recherchen durfte das Ehepaar auch das eine oder andere Gewölbe besichtigen. „Die Keller, die inzwischen überbaut wurden, sind mit Pfeilern abgestützt worden“, sagt Assél. Das Gleiche müsste ihrer Ansicht nach auch bei den drei denkmalgeschützten Kellern vor der Bohrung für die zweite Stammstrecke passieren. „Ansonsten fürchte ich, dass die Gewölbe nicht standhalten werden.“