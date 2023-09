Bau-Flaute in München: Experte warnt vor weiterer Verschärfung der Lage

Von: Sascha Karowski

Der Bau neuer Wohnungen in München stockt. © Michaela Rehle

Die Zahlen sind alarmierend: In München sind deutlich weniger Wohnungen zum Bau freigegeben worden als im Fünf-Jahres-Mittel.

München In München sind in den ersten sechs Monaten 2023 deutlich weniger Wohnungen zum Bau freigegeben worden als im Fünf-Jahres-Mittel der vorherigen Halbjahre (-25,3 Prozent).

Experte warnt vor weiterer Verschärfung der Lage: „Hohe Nachfrage und Preisdruck werden weiter angetrieben“

Das hat das IVD-Marktforschungsinstitut in einer Analyse herausgefunden. Demnach sind auch im Landkreis München im ersten Halbjahr 53 Prozent weniger genehmigte Wohnungen zu verzeichnen. Von den insgesamt 96 bayerischen Stadt- und Landkreisen wiesen laut Studie 79 im ersten Halbjahr 2023 eine niedrigere Anzahl an genehmigten Wohnungen auf.

„Der Bedarf an neuem Wohnraum ist gerade in den prosperierenden Regionen in Bayern ungebrochen hoch und wird in den kommenden Jahren mit steigenden Einwohnerzahlen und tendenziell immer mehr Ein-Personen-Haushalten weiterwachsen“, sagt IVD-Chef Stephan Kippes. „Die in den vergangenen Monaten erteilten Baugenehmigungszahlen hingegen lassen erahnen, dass mittelfristig deutlich zu wenig neue Wohneinheiten entstehen werden. Der ohnehin hohe Nachfrage- und Preisdruck an den Mietmärkten wird somit weiter angetrieben.“

Bau-Flaute: Grüne reichen von Inflation, über gestiegene Zinsen bis hin zu hohen Anforderungen im Neubau

Gründe für die derzeit starke Zurückhaltung von Bauträgern sind Kippes zufolge insbesondere die stark gestiegenen Zinsen, strenge Kriterien bei der Kreditvergabe, eine noch immer hohe Inflation, schwer kalkulierbare Projektkosten sowie hohe Anforderungen im Neubau. „Es lässt sich aktuell bei Neubauvorhaben nur schwer abschätzen, welchen Kaufpreis der Markt bei Fertigstellung einer Immobilie bereit ist zu zahlen“, sagt IVD-Chef Kippes.