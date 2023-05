Hamburger Fischmarkt gastiert erneut in München, aber endet Tradition bald? „Ich schaffe das nicht mehr“

Von: Lia Stoike

Biergarten trifft auf Fischbude: Der Hamburger Fischmarkt auf Reisen gastiert in der kommenden Woche zum 25. Mal in München. Wie lange noch, ist allerdings ungewiss. (Symbolbild) © IMAGO / Arnulf Hettrich

Münchner kommen ab dem 18. Mai in einen besonderen Genuss: Der Fischmarkt Hamburg kommt in die bayerische Metropole. Die Frage ist: wie lange noch?

München – Fischsemmeln, Krabben und Scholle – Das ist nur ein kleiner Auszug jener Köstlichkeiten, die ab Donnerstag, 18. Mai, 12 Uhr, unzählige Gäste zum Hamburger Fischmarkt, der in München gastiert, locken. Es ist der 25. Besuch in der bayerischen Metropole. Doch die langjährige Tradition könnte in den kommenden Jahren verschwinden.

Inflation trifft Fischmarkt Hamburg in München: Droht bald das Ende einer Tradition?

Frische Fischspezialitäten, Tanz und norddeutsche Seemanns-Musik: In der kommenden Woche bleiben beim Hamburger Fischmarkt, der in München gastiert, keine Wünsche offen. Münchner, die norddeutschen Flair genießen wollen, kommen voll auf ihre Kosten. „Das wird eine tolle Atmosphäre“, sagt Anne Rehberg, Veranstaltungsleiterin des Hamburger Fischmarkts auf Reisen, unserer Redaktion. Besonders sei, dass die Verbindung zwischen Hamburgern und Münchnern bereits seit der ersten Stunde wie „Harken und Öse“ zusammenpasse. Aber das starke Band zwischen den beiden Großstädten könnte bald reißen.



Informationen zum Fischmarkt Hamburg in München Der Hamburger Fischmarkt auf Reisen gastiert von Donnerstag, 18. Mai, bis Montag, 29. Mai, auf dem Wittelsbacherplatz in München. Öffnungszeiten

Montags bis samstags: 10 bis 22 Uhr

Sonn- und feiertags: 11 bis 22 Uhr Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: U-Bahn-Haltestelle Odeonsplatz

„Es wird immer schwieriger, gegen den Kostendruck anzuarbeiten“, sagt Rehberg. Das Team komme mit einem freudigen und einem traurigen Auge. Hinter der Veranstaltung selbst stecke eine Menge Aufwand. Um frischen Fisch anbieten zu können, gebe es eine ständige Verbindung zwischen den Städten. Es werde täglich beobachtet, was passiert und wo aufgestockt werden muss. Eine Herausforderung sei es, vor allem Aal und Lachs frisch anzubieten.

„Die werden vorbereitet, kommen als Frischware zum Fischmarkt“, sagt Rehberg. Es könne passieren, dass zwischenzeitlich Waren, wie diese ausverkauft sind. Das ist aber der übliche Stressfaktor, mit dem die Schausteller leben können. Doch bei diesem denkwürdigen 25. Jubiläum lastet besonders viel Druck auf den Schultern. Die Corona-Krise und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs haben den Veranstaltern zugesetzt, so die Veranstaltungsleiterin. Ein gutes, aber auch simples Beispiel sei, Toiletten anzubieten. „Die Bewirtschaftungskosten haben sich um mehr als 1000 Euro erhöht.“ Und das sei nur einer von diversen Punkten. Es werde von Jahr zu Jahr immer schwieriger.

Fischmarkt Hamburg auf Reisen macht Halt in München: Wie lange noch?

Daher gelte es jetzt auszutarieren, dass Waren nicht zu teuer werden, aber gleichzeitig die Rechnung der Schausteller am Ende des Monats aufgeht. „Wir wollen das so kalkulieren, dass für alle etwas dabei ist.“ Willkommen sei ohne hin jeder bei dem Hamburger Fischmarkt auf dem Wittelsbacherplatz in München. Schließlich gebe es ja auch kostenloses: Unter anderem tritt Andreas Bentin, ein „echter Seemann“ auf. „Uns sind alle lieb, egal, ob sie nur zum Singen oder Tanzen kommen.“



Von Luft und Liebe werden allerdings nicht die Rechnungen der Schausteller gezahlt. Einige mussten bereits in der Vergangenheit ihre Bude aufgeben. Viele sagen auch heute gegenüber Rehberg: „Ich schaffe das nicht mehr.“ Die Veranstaltungsleiterin sieht die Politik in der Verantwortung, dem Ende der Verbindung zwischen München und Hamburg entgegenzusteuern. „Sonst werden solche liebenswerten Dinge kaputtgehen.“ Am Ende des Tages stelle sich für das Team des Hamburger Fischmarkts auf Reisen die Frage: „Wie lange können wir noch an diesen Traditionen festhalten?“



