150 Millionen Euro für Studentenbuden

Von: Andreas Daschner

Studentenstadt Freimann.jpg © Marcus Schlaf

Bezahlbare Wohnungen für Studenten sind in München rar – auch weil zahlreiche Bauten im Sanierungsstau feststecken. Das will der Freistaat nun ändern. 150 Millionen Euro steckt Bayern in die Studentenstadt Freimann.

Sanierungsstadt ist wohl noch einer der freundlicheren Namen, den die Studentenstadt Freimann verpasst bekam. Mehr als 1000 Wohnungen stehen leer, weil die Häuser marode sind. Zuletzt regte sich zudem Unmut gegen das Studierendenwerk München Oberbayern, weil es die nötigen Sanierungen nicht stemmen kann (wir berichteten). Nun greift der Freistaat ein.

Freistaat will zwei Wohnblocks bis 2028 fit machen

Ausgerechnet bei der Eröffnung des vom Studierendenwerks sanierten Hauses 11, das künftig den Namen Sophie-Scholl-Haus tragen wird, gaben die Minister Markus Blume (Wissenschaft) und Christian Bernreiter (Bau) bekannt, dass Bayern massiv in die Studentenstadt investieren wird. Mit satten 150 Millionen Euro sollen die Häuser 9 und 12 bis zum Jahr 2028 wieder fit gemacht werden. Damit stünden den Studenten wieder 1056 bezahlbare Apartments mehr zur Verfügung.

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim wird die Sanierung übernehmen und rund 70 Millionen Euro Eigenkapital einbringen. Darin enthalten: mehr als 32 Millionen Euro aus dem Budget des Wissenschaftsministeriums. Fehlen noch 80 Millionen, die zum einen aus dem staatlichen Förderprogramm für Studentenohnen (54 Millionen Euro) und zum anderen mit einem KfW-Kredit (27 Millionen Euro) finanziert werden.

Die Sanierung soll „mit Nachdruck“ angegangen werden, erklärte Bernreiter bei der Eröffnung von Haus 11. Soll heißen: Der Bauminister geht davon aus, dass Haus 12 bis 2027 saniert ist, Haus 9 soll 2028 wieder vermietet werden können. Wissenschaftsminister Blume sagte: „Aus der Sanierungsstadt soll wieder eine echte Studentenstadt werden.“ Die 250 Wohnungen, die im sanierten Haus 11 nun wieder beziehbar sind, seien nur ein Auftakt zu einem Prozess über mehrere Jahre.

Auch Studierendenwerk will weiteres Gebäude sanieren

Zu diesem zählen aber nicht nur die staatlichen Gelder. Auch das Studierendenwerk wird nach dem Sophie-Scholl-Haus ein neues Sanierungsprojekt starten. Im Fokus dabei ist laut Geschäftsführerin Claudia Meijering das Haus 13. „Das studierendenwerk ist sich seiner Verantwortung bewusst“, erklärte sie – betonte aber auch: „Wir können das Problem nicht im Alleingang lösen.“ Deshalb führen alle Beteiligten auch weiterhin intensive Gespräche – allerdings noch ohne konkrete Ergebnisse. Immerhin aber gebe es „erste Ideen“, so Minister Blume, wie mit dem ebenfalls sanierungsbedürftigen Haus 10 verfahren werden könnte.

„Dabei müssen wir nicht zwingend mit dem Bestand arbeiten“, sagte Blume weiter. Das Haus könnte abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden – mit mehr Baurecht. Eine Nachverdichtung, „wo sie möglich ist“, unterstützt auch Münchens Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. Die Stadt verfüge zwar über exzellente Universitäten. „Bei bezahlbarem Wohnraum für die Studierenden sind wir aber gar nicht Exzellent, sondern eher richtig schlecht“, sagte Habenschaden.

Sanierung von Haus 11 kostete 22 Millionen Euro

Umso mehr begrüßten die Minister und die Bürgermeisterin die Fertigstellung der Sanierung des Hauses 11. Rund 22 Millionen Euro hat es gekostet, um das nach seiner Fassadenfarbe auch „Blaues Haus“ genannte Gebäude wieder fit zu machen. Das Bayerische Bauministerium förderte das Projekt mit rund neun Millionen Euro.

250 Wohnungen, die nun wieder den Studenten zur Verfügung stehen, seien auch für München immerhin ein „mittleres Projekt“, so Blume. Und Meijering sprach von einem „Meilenstein für eine Sanierung“ der Studentenstadt.

Sophie Scholl ist als erste Frau Namenspatronin in der Studentenstadt

Neu ist auch, dass das Gebäude künftig nicht mehr Haus 11 heißen wird. Es bekommt einen Namen, der gut ins Viertel passt. Dort sind schon die Straßen nach Freiheitskämpfern der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ benannt. Und so bekommt das Gebäude nun den Namen Sophie-Scholl-Haus. Eine Plakette am Gebäude, bei deren Enthüllung auch Hildegard Kronawitter, Vorsitzende der Weißen Rose Stiftung, dabei war, erinnert an die Freiheitskämpferin. Sophie Scholl ist damit auch die erste Frau, die in der Studentenstadt eine solche Widmung erfährt.

Nur am Rande sprach Minister Blume den Untreue-Verdacht beim Studierendenwerk an. Geschäftsführerin Meijering und ihr Team würde „an der Aufarbeitung der Missstände der Vergangenheit konsequent arbeiten“. Hintergrund: Das Studierendenwerk soll einem ehemaligen Manager zu viel Abfindung bezahlt haben.