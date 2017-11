18-Jähriger vor Optimolwerken ausgeraubt und geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Der Discobesuch endete am frühen Donnerstagmorgen für einen 18-Jährigen bitter: Drei Unbekannte bedrohten und schlugen ihn und raubten ihn dann aus.

Laut Polizei stand der 18-Jährige am Mittwoch, 1. November, gegen 4.15 Uhr vor einem Zigarettenautomaten in einem Club in der Friedensstraße. Ein ihm unbekannter Mann sprach ihn an und wollte eine Zigarette von ihm. Er lehnte ab und ging davon.

Der Unbekannte folgte dem 18-Jährigen, versperrte ihm den Weg und bedrohte ihn mit einer abgeschlagenen Glasflasche. Dann forderte er von dem 18-Jährigen und von zwei zufällig daneben stehenden Männern ihr Geld und ihre Handys. Vom 18-Jährigen selbst wollte der unbekannte Täter auch noch die Jacke und die Bauchtasche.

Als der Bedrohte flüchten wollte, schlug ihm ein weiterer Unbekannter, der hinter ihm stand, mit der Faust ins Gesicht. Der Schläger packte den 18-Jährigen und warf ihn zu Boden. Dann nahm ihm der Mann die Tasche und die Jacke ab. Die beiden Männer flüchteten in Begleitung einer dritten unbekannten männlichen Person, die sich während des Vorfalls passiv verhielt. Der 18-Jährige verletzte sich durch den Überfall leicht.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Gesucht werden drei Männer im Alter von ca. 20 Jahren; einer der Männer war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose sowie einer olivgrüner Winterjacke mit Fellkragen.

Außerdem sucht die Polizei die beiden Personen, die ebenfalls durch Täter im Bereich des Ausgangs der Optimolwerke in der Friedensstraße bedroht wurden. Ihr Alter wird auf 18 bis 19 Jahre geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz

