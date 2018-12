Mann (57) fährt mit Lkw durch München - kurz darauf muss ein Statiker beauftragt werden

Ein Statiker kam zum Einsatz, nachdem ein 57-Jähriger mit seinem Lkw in einer Unterführung hängen blieb. Der Mann hatte die Höhe seines Fahrzeugs falsch eingeschätzt.

München - Am Samstag, 01.12.2018, gegen 00.10 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Lkw die Rosenheimer Straße stadtauswärts. Bei der dort befindlichen Eisenbahnbrückenunterführung schätzte er offensichtlich die Höhe seines Lkw falsch ein.

+ Diese Unterführung in der Rosenheimer Straße wurde einem Lkw-Fahrer zum Verhängnis. © Google Street View

So kam es zu einem Kontakt zwischen Fahrzeug und der Brücke. Hierbei entstand nach derzeitigem Stand am Lkw ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Brücke kann bis dato nicht beziffert werden, wie die Polizei München berichtet. Es wurde ein Statiker hinzugezogen, der die Brücke für den Bahnverkehr wieder freigab.

mm/tz

Rubriklistenbild: © dpa / Rolf Vennenbernd (Symbolbild)