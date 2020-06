Münchner Polizei löst Abifeier auf - doch rund 100 Jugendliche feiern einfach weiter

Polizei löst Abifeier in München auf - doch rund 100 Jugendliche feiern einfach weiter

In Zeiten von Corona

von Katarina Amtmann schließen

In München hat die Polizei eine Abiturfeier beendet - gleich zweimal. Rund 100 Jugendliche hatten sich zuvor in Berg am Laim getroffen.