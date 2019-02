23-Jähriger mit Waffe bedroht - plötzlich fallen Schüsse

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung nach Zeugen. Am Innsbrucker Ring wurde ein 23-Jähriger unter anderem mit einer Waffe bedroht und geschlagen.

München - Am Samstag gegen 23 Uhr befanden sich ein 23-jähriger Münchner und ein 21-Jähriger aus dem Landkreis München auf dem Weg zum U-Bahnhof Innsbrucker Ring. In der Parkanlage des Echardinger Grünstreifens gingen sie an einer Gruppe von drei ihnen nicht bekannten Männern vorbei. Laut Mitteilung der Polizei wurden sie von der Gruppe völlig unvermittelt verbal beleidigten.

Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern - mehrere Schüsse abgegeben

Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf einer der unbekannten Männer den 23-Jährigen mit einer Schusswaffe zunächst bedrohte und anschließend ins Gesicht schlug. Das teilte die Polizei mit. Die anderen beiden Personen versuchten derweil, den 21-Jährigen mit den Füßen in den Bauch zu treten. Bevor sich die Männer in unbekannte Richtung entfernten, wurden aus der Waffe noch mehrere Schüsse in die Luft abgegeben.

Schüsse am Innsbrucker Ring abgegeben: Fahndung verlief ohne Erfolg

Die beiden Jugendlichen verständigten eigenständig die Polizei. Der 23-Jährige trug eine Platzwunde an der Schläfe davon und erlitt ein Knalltrauma. Der 21-Jährige hatte im Nachgang eine leicht geschwollene Hand. Beide lehnten eine ärztliche Erstversorgung ab.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnten von den eingesetzten Beamten zwei Hülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1: Unbekannt, männlich, circa 22 Jahre, 1,85 Meter groß, kräftig, mit blauer Jeans und dunkelblauer Kapuzenjacke bekleidet.

2: Unbekannt, männlich, circa 25 Jahre, 1,73 Meter groß, hager, mit blauer Jeans und Zipper-Jacke bekleidet.

3: Unbekannt, männlich, circa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftig.

Zeugenaufruf der Polizei nach Auseinandersetzung am Innsbrucker Ring

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz

