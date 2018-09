Vater sitzt alkoholisiert am Steuer - Unfall! Seine beiden Töchter werden schwer verletzt

Das unverantwortliche Verhalten eines 36-Jährigen führte am Mittwochabend zu einem Unfall. Die Leidtragenden vor allem: seine beiden Töchter!

München - Gegen 19.30 Uhr setzte sich der Mann mit seinen beiden Töchtern (5 und 7 Jahre alt) an das Steuer seines Mazdas - obwohl er vorher Alkohol getrunken hatte! Die Familie war auf dem Innsbrucker Ring unterwegs, als er mit dem Mazda die Spur wechseln wollte.

Dabei erkannte er nicht, dass sich der Verkehr auf der linken Spur wegen einer roten Ampel zurückstaute. Der 36-Jährige prallte ungebremst auf den stehenden Golf eines 22-jährigen Münchners. Die beiden Kinder des Unfallverursachers wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und kamen in eine Klinik. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt.

Beide Autos mussten mit erheblichen Schäden abgeschleppt werden

Die Polizeibeamten registrierten bei der Unfallaufnahme den Alkoholgeruch, den der Vater verströmte. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, so dass gleich eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das Auto und der Führerschein des alkoholisierten Mannes wurden sichergestellt, wobei beide Fahrzeuge sowieso total beschädigt waren.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40.000 Euro. Durch die Unfallaufnahme war der Innsbrucker Ring bis 22 Uhr gesperrt.

Dramatischer Zwischenfall bei einer Fahrprüfung in Altenerding: Ein 51 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag kollabiert, berichtet Merkur.de. Er schwebt in Lebensgefahr.

mag