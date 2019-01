Streit in S-Bahn eskaliert: 23-Jähriger geht mit Glasflasche auf Fahrgast los 

Gefährliche Szenen spielten sich am Mittwoch in der S6 ab. Ein 23-Jähriger attackierte einen 18-Jährigen mehrmals mit einer Glasflasche.

München - Am Mittwochmorgen gerieten zwei junge Männer in einer S-Bahn in Streit. Ein 23-Jähriger schlug und warf daraufhin mit einer ungeöffneten Bierflasche nach seinem Kontrahenten. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Staatsanwaltschaft München I eine Haftrichtervorführung für den heutigen Tag angeordnet.

Männer geraten in der S6 aneinander

Wie die Münchner Polizei mitteilte, trafen gegen 01:30 Uhr in der S6 ein 23-jähriger Somalier und ein 18-jähriger Südkoreaner aufeinander und gerieten in Streit. Nachdem der Somalier zunächst verbal beleidigte, schlug er schließlich eine ungeöffnete Bierflasche in Richtung des 18-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg. Er traf diesen jedoch nicht. Daraufhin warf er noch einmal die Flasche und traf den Südkoreaner am Bein. Dieser wiederum nahm die Flasche an sich und warf sie am S-Bahnhaltepunkt Berg am Laim aus der S-Bahn, um weitere Angriffe gegen ihn zu vermeiden. Die dort anwesenden Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit sahen die Flasche aus der S-Bahn kommen und informierten die Bundespolizei, die beide Männer mit auf die Wache am Ostbahnhof nahm.

Polizei nimmt beide Männer mit auf die Wache

Dort wurde bei dem Somalier, der in Prenzlau (Brandenburg) wohnt, ein Atem-Alkoholwert von 1,96 Promille gemessen. Weiterhin wurde bei seiner Durchsuchung eine nicht ihm gehörende Geldbörse mit Ausweispapieren gefunden. Nach Rücksprache ordnete die Staatsanwaltschaft München I für den 23-Jährigen eine Blutentnahme sowie eine Haftrichtervorführung für den heutigen Tag an. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Unterschlagung eingeleitet.

