OB Reiter fällt fast selbst auf Tochter-Trick von WhatsApp-Betrügern herein – seine Frau rettet ihn

Von: Nadja Hoffmann

Die Nachricht klang, als käme sie von Dieter Reiters Tochter. Dann forderte der Absender plötzlich 2248 Euro. © Marcus Schlaf

Niemand ist vor Trickbetrügern sicher – nicht einmal der Münchner Oberbürgermeister. Dieter Reiters angebliche Tochter forderte 2248 Euro von ihm. Aber zum Glück erkannte seine Frau den Betrug.

München – Eine unglaubliche Beute von rund 13 Millionen Euro haben Trickbetrüger allein im Jahr 2022 per Telefon in München gemacht. Wie er jetzt im Rahmen eines Polizei-Festabends verriet, hätte sogar Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) beinahe selbst zu den Opfern der Kriminellen gehört. Er bekam von Gaunern eine WhatsApp-Nachricht aufs Handy geschickt. Reiter: „Da saß ich gerade im Finanzausschuss.“

Dieter Reiters vermeintliche Tochter hat angeblich kaputtes Handy

Die Nachricht klang, als käme sie von Reiters Tochter. Inhalt: Sie habe sich ein neues Handy kaufen müssen, der Vater solle sich deshalb bitte die neue Nummer abspeichern. Reiter macht genau das und antwortet. Dabei spricht er seine Tochter mit Namen an. Ab da geht alles ganz schnell: Als er schreibt, dass er wegen der Arbeit gerade keine Zeit hat, bittet ihn die Gegenseite plötzlich um 2248 Euro. „Angeblich, weil sie wegen des kaputten alten Handys keinen Zugriff aufs Konto hat.“

Reiter wundert sich und leitet diese Nachricht an seine Frau weiter. Ihre prompte Antwort: „Das ist doch Fake!“ Die Reiters erkennen den Betrugsversuch und informieren die Polizei, die die Ermittlungen aufnimmt.

Münchner Betrugs-Opfer haben schon mehrere tausend Euro verloren

Genau diese Masche, das angeblich verlorene Handy und der deshalb verwehrte Zugriff aufs Konto des vermeintlichen Kindes, hat in der jüngeren Vergangenheit für hohen Schaden und viele Tränen in München gesorgt. Denn: Nicht alle waren so geistesgegenwärtig wie die Reiters. So mancher Münchner nahm gutgläubig an, tatsächlich Nachrichten mit dem eigenen Kind auszutauschen.

Die Opfer verloren teilweise mehrere tausend Euro. Und oft ist das Geld unwiederbringlich verloren, da die Täter es schnell auf Konten im Ausland überweisen. Allein in den ersten vier Monaten des vergangenen Jahres registrierte die Münchner Polizei rund 150 Fälle nach diesem Betrugs-Muster.

Polizei empfiehlt: Bei fremden Nummern lieber skeptisch sein

Wichtigster Ratschlag der Polizei: Seien Sie misstrauisch! Wer eine Nachricht eines angeblichen Sohnes oder einer angeblichen Tochter von einer unbekannten Nummer bekommt, sollte nicht antworten, sondern versuchen, ihn oder sie über die alte, bekannte Nummer zu erreichen.

Die Maschen und die besten Tipps Die miese Masche beginnt oft mit einem netten „Hallo Papa“ (oder Mama, Oma, Opa) in einer Nachricht. Die Betrüger berichten von einem angeblich verlorenen Handy und wollen das Vertrauen ihrer Opfer gewinnen. Experten raten zur Vorsicht - und dazu, sich mit anderen Angehörigen zu besprechen. Dieser Tipp hilft auch bei Schockanrufen. Dabei geben sich Gauner ebenfalls als Verwandte oder Amtspersonen aus und gaukeln Notfälle vor. Wer sichergehen will, ruft die betreffenden Angehörigen am besten unter ihrer Nummer zurück und lässt sich den Notfall bestätigen. Bei verdächtigen Nachrichten oder Anrufen sollte man zudem die Polizei informieren. Das gilt ebenfalls für vermeintliche Handwerker, Hilfsbedürftige oder Enkel, die an der Haustür klingeln. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Man kann sie auf später vertrösten und bis dahin eine Vertrauensperson informieren.