Bio hautnah erleben und genießen! Bio-Erlebnistage in ganz Bayern

Bayerische Bio-Erlebnistage vom 27. August bis 9. Oktober 2022. © Bio-Erlebnistage

Wie wird aus Getreide Brot? Warum meckern Ziegen? Und was machen Bio-Landwirtinnen und -Landwirte eigentlich anders? Die 22. Bio-Erlebnistage lassen keine Fragen offen.

Bei rund 200 Veranstaltungen in ganz Bayern öffnen Bio-Betriebe bei den 22. Bio-Erlebnistagen vom 27. August bis zum 9. Oktober 2022 ihre Tore und bieten die Möglichkeit, mit allen Sinnen zu erleben und zu genießen.

Bei den Bio-Erlebnistagen laden Bio-Bauern und Bio-Bäuerinnen, verarbeitende Bio-Betriebe, Naturkostläden,

Bio-Gastronomen und Öko-Modellregionen zu rund 200 Veranstaltungen in ganz Bayern ein: zu Hof-Besichtigungen, Koch- und Backkursen, Weinproben, gemeinsamen Radltouren, Kartoffel- oder Obsternten und Ausstellungen bis hin zu bunten Bio-Märkten. Bauernhöfe und Mühlen, Gärtnereien und Bäckereien, Gastronomie-Betriebe, Verbände und Vereine öffnen in diesen sechs Wochen ihre Tore und zeigen, warum bayerische Bio-Produkte so wertvoll sind.

Bauernhöfe, Gärtnereien und viele andere Betriebe zeigen, warum bayerische Bio-Produkte so wertvoll sind. © Bio-Erlebnistage

Echte Nachhaltigkeit kann so spannend sein

Besucherinnen und Besucher haben bei dieser Veranstaltungsreihe die Möglichkeit, die ökologische Landwirtschaft zu erleben und in direkten Dialog mit den Menschen zu treten, die mit ihrer täglichen Arbeit für unsere Bio-Lebensmittel sorgen. Sie geben einen Einblick, was Öko-Landbau bedeutet, unter welchen Bedingungen die Produkte angebaut werden, wie eine möglichst artgerechte Nutztierhaltung aussieht und wo bekannte, aber auch ganz seltene Lebensmittel hergestellt werden. All die regionalen Bio-Schmankerl dürfen selbstverständlich auch probiert werden. Überzeugen Sie sich selbst…

So abwechslungsreich wie München und das Münchener Umland sind auch die Veranstaltungen der Bio-Erlebnistage! Hier eine kleine Auswahl…

Backen mit Fritz (8. September ab 18 Uhr)

Backen Sie Ihre eigenen Bio-Brezn: Teig kneten, ausrollen, schwingen, laugen, backen – fertig! Und ganz nebenbei alles über die FRITZ Mühlenbäckerei erfahren: von der Gründung bis heute, von der ersten Idee bis zur heutigen Firmenphilosophie – und das vom Gründer Fritz Schlund persönlich. Außerdem lädt die Bäckerei zu einer Führung der besonderen Art ein.

Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere Termine in der FRITZ Mühlenbäckerei finden am 15., 22. und 29. September statt.

Adresse: FRITZ Mühlenbäckerei, Müllerstraße 46, 80469 München

Die TAGWERK Bio Metzgerei im Landkreis Freising zeigt mit Ihrem Tun, wie ein wertschätzender Umgang mit Tieren auch nach der Stalltür funktioniert. Stressarme Schlachtung und Ganztierverwertung sind die Grundprinzipien. Sehen Sie selber bei einer Führung durch die Bio Metzgerei, wie modernes handwerkliches Metzgern funktioniert. Und genießen Sie die Weißwurst bei einem gemütlichen Beisammensein. Für die musikalische Untermalung sorgen Petra Lewi und Titus Waldenfels.

Ein Unkostenbeitrag von 17 € wird vor Ort kassiert. Weitere TAGWERK-Veranstaltungen finden während der Bio-Erlebnistage immer samstags von 9 bis 13 Uhr statt.

Adresse: TAGWERK Bio Metzgerei, Ortstr.2, 85416 Langenbach/Niederhummel

Bei der Führung über den Schwoagahof und die verschiedensten Beete der direkt am Hof gelegenen Solidarischen Landwirtschaft gibt’s ganz viel über den Öko-Landbau sowie große und kleine Hof-Tiere zu erfahren.

Auch für Kinder gibt es ein buntes Programm mit Musik und Spiel auf dem Schwoagahof.

Adresse: Schwoagahof, Hartweg 4, 85646 Neufarn

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Veranstaltungen und weitere Informationen rund um die Bio-Erlebnistage:

www.bioerlebnistage.de

Impressionen: Bayerische Bio-Erlebnistage Fotostrecke ansehen