„Bitte alle Münchner um Entschuldigung“: Wirt Peter Reichert zeigt späte Reue - Darf er noch zur Wiesn?

Von: Andreas Thieme

Teilen

Peter Reichert, Wirt des Oktoberfestzeltes „Bräurosl“ und der Gaststätte „Donisl“, posiert nach einer Pressekonferenz zum Strafbefehl gegen ihn wegen Hygienemängeln in seinem Wiesn-Zelt für die Fotografen. © Lennart Preiss/dpa

Wiesn-Wirt Peter Reichert ist nach diversen Vorfällen umstritten. Zu seiner Prügelei, mutmaßlichen Hygienemängeln und seinem Strafbefehl äußerte er sich nun - und gestand Fehler ein.

München - Schlägerei, Hygiene-Verstöße, dann auch noch ein Strafbefehl. Wirt Peter Reichert stand in der Öffentlichkeit zuletzt angeschlagen da. Nun will er sein gutes Image zurück, das er sich als Wiesn-Wirt eigentlich aufgebaut hatte - und äußert sich zu seiner Misere. „Ich bitte alle Münchner aus ganzem Herzen um Entschuldigung“, sagte Reichert am Freitag mit fester Stimme. „Ich bin seit 25 Jahren Wirt und weiß um die Verantwortung. Ich verspreche Ihnen: Auf die Qualität im Donisl und der Bräurosl ist und war Verlass.“

Das sah das Kreisverwaltungsreferat anders. Lebensmittelkontrolleure hatten im September 2022 im Festzelt Bräurosl sowie im Februar im Donisl am Marienplatz Hygienemängel festgestellt. Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft München I ein Ermittlungsverfahren gegen Reichert ein. Ende März wurde es mit einem Strafbefehl des Amtsgerichts abgeschlossen: Demnach muss der Wirt mehrere tausend Euro Strafe zahlen.

Name Peter Reichert Beruf Wirt Lokale Donisl am Marienplatz, Festzelt Bräurosl

Dagegen wehrte er sich am Freitag erneut: „In beiden Betrieben wurde nie Ware oder Lebensmittel, die schlecht oder verdorben waren, verarbeitet oder in Umlauf gebracht“, beteuerte Reichert. Er kaufe „nur beste Qualität“ und achte „auf hervorragende Verarbeitung“. Daher sei „die Strafe unangemessen“.

München: Wiesn-Wirt Peter Reichert wehrt sich gegen Hygiene-Vorwürfe - gesteht aber Fehler ein

Fakt ist aber: 14 Monate lang wurde gegen Reichert ermittelt. Er soll in zwei Fällen „vorsätzlich Lebensmittel in den Verkehr gebracht zu haben, die für den Verzehr durch Menschen ungeeignet sind“, sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding, Sie korrigiert Reichert in einem Punkt: „Inhalt des Strafbefehls ist nicht das Inverkehrbringen von verdorbenen Lebensmitteln, sondern gravierende Hygiene-Mängel bis hin zu Schädlingsbefall.“

Gelassen war Petr Reichert vor dem Wiesn-Start in der Bräurosl. © Oliver Bodmer

Reichert verspricht: „Wir haben an uns gearbeitet und unseren bisherigen Standard der Hygiene nochmal erweitert.“ Man könne „von einer Qualitätsoffensive sprechen“. Tatsächlich waren Kontrolleure des KVR im April erneut bei Reichert - sie seien „begeistert“ gewesen, sagt der Wirt.

Peter Reichert: Kreisverwaltungsreferat hat neue Zuverlässigkeitsprüfung eingeleitet

Das bestätigt das KVR so nicht, sondern spricht lediglich von einer „positiven Entwicklung“ im Fall von Reichert. Aber: Gegen ihn sei anlässlich des Strafbefehls „nochmals eine Zuverlässigkeitsprüfung gestartet worden“, sagt Sprecherin Stefanie Strehler. Das Ergebnis ist noch offen. Im März bescheinigte das KVR Reichert noch die Zuverlässigkeit, als es um dessen Handgemenge auf der Wiesn mit einem Mitarbeiter ging. „Es tut mir sehr, sehr leid, dass es dazu gekommen war“, zeigte der Wirt am Freitag späte Reue. „Die Menschen, die mich kennen, die wissen, dass das nicht meine Art ist.“ Schon eine Stunde nach dem Vorfall habe er sich wieder mit dem Mitarbeiter vertragen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Wie geht es weiter? Legt Reichert bis 25. April Einspruch gegen den Strafbefehl ein (wie er es angekündigt hat), kommt es zum Prozess am Amtsgericht. Reichert hofft indes, dass er heuer wieder Wiesn-Wirt ist. Offiziell hatte sich die Brauerei Hacker-Pschorr mit ihm als Wirt bei der Stadt beworben (siehe Kasten). Hacker-Pschorr setze „höchste Qualitätsstandards voraus“, sagt Sprecher Johannes Rieger. „Diese erwarten wir auch von Peter Reichert und haben das auch ihm gegenüber mit Nachdruck kommuniziert.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.