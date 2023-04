BMW brennt mitten auf der Autobahn bei München – Rauchentwicklung von Weitem erkennbar

Im Münchner Stadtteil Allach ist ein Auto in Brand geraten.

Totalschaden am Pkw

Auf der A99 hat am Samstag ein BMW gebrannt. Die Insassen blieben augenscheinlich unverletzt. An dem Auto entstand ein Totalschaden.

München – Auf der A99 Höhe Allach ist ein Auto in Vollbrand geraten. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr München am Samstag (29. April) anrückten, konnten sie die Rauchentwicklung am BMW bereits von Weitem erkennen. Vorher hatten sie mehrere Notrufe erreicht. Obwohl die Kräfte unmittelbar versuchten, den Wagen zu löschen, entstand ein Totalschaden. Die beiden Insassen des BMW blieben laut Angaben der Feuerwehr augenscheinlich unverletzt.

BMW brennt auf Autobahn – Feuerwehr erreichen mehrere Notrufe

Um sich selbst zu schützen, trugen die Einsatzkräfte Atemschutzmasken. Neben dieser Sicherheitsvorkehrung ließ die Feuerwehr auch die Fahrgeschwindigkeit auf der A99 drosseln. Dadurch kam es zwischen dem Kreuz München-West und dem Tunnel Allach zu Verkehrseinschränkungen. Die Insassen des BMW blieben an der Einsatzstelle, bis ihr Fahrzeug durch einen Abschleppdienst entfernt werden konnte.

