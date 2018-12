Autofahrer bemerkt Rauch während der Fahrt: Rettungsgasse erleichtert Einsatz

Die Feuerwehr musste am Samstag zu einem brennenden Auto auf der A94 bei Zamdorf ausrücken. Der Autofahrer bemerkte Rauch, als er in Richtung München fuhr.

Update, 12.51 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich bei dem Autofahrer um einen 18 Jahre alten Erdinger. Laut Polizeibericht fing das Auto Feuer, nachdem der Fahrer den Wagen auf dem Seitenstreifen gestoppt hatte. Der Mercedes brannte demnach größtenteils aus.

Der 18-Jährige konnte sich retten und blieb unverletzt. Wegen der großen Hitzeentwicklung wurde der Fahrbahnbelag des Seitenstreifens teilweise beschädigt und muss nun ersetzt werden. Ein technischer Defekt löste den Brand aus.

Feuerwehreinsatz bei Zamdorf: Rettungsgasse auf A94

München - Ein Auto ist Samstagmorgen auf der A94 bei Zamdorf in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte laut Mitteilung der Feuerwehr München kurz hinter der Ausfahrt Zamdorf in Richtung München Rauch, der aus dem hinteren Bereich seines Autos aufstieg.

Auto brennt auf A94: Feuerwehr rückt über Rettungsgasse an

Daraufhin hielt er am rechten Fahrbahnrand und rief die Feuerwehr. Schon auf der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung zu sehen. Die Einsatzkräfte gelangen schnell zum Ort des Geschehens, da auf der Autobahn eine Rettungsgasse gebildet wurde.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Mercedes bereits in Flammen. Zwei Atemschutztrupps konnten den Brand mit C-Rohren schnell löschen.

Während der Löscharbeiten war die Autobahn in Richtung München komplett gesperrt. Verletzt wurde niemand, am Wagen entstand Totalschaden.

