Bavaria Towers, weitere Isarbrücke, Neue Theaterfabrik - in diesem Stadtteil ist viel los

München wächst: Im Jahr 2035 werden rund 300.000 Menschen mehr leben als heute. In den Stadtvierteln wird daher kräftig gebaut. Wir zeigen, wie es künftig aussieht. Diesmal: Bogenhausen.

München - In den ersten beiden Monaten wird es am Föhringer Ring, speziell im Bereich der Isarquerung, großflächige Rodungen geben. Das Staatliche Bauamt Freising bereitet das Baufeld für den ersten Schritt zum geplanten Ausbau der Verbindungsstraße zwischen der A9 und dem Anschluss nach Unterföhring vor.

Ab Mitte des Jahres wird dann mit dem Bau der neuen Isarbrücke südlich der bestehenden Herzog-Heinrich-Brücke begonnen, die bis Ende 2020 fertiggestellt werden soll. Das Staatliche Bauamt will die Behinderungen für den Verkehr so gering wie möglich halten.

Bavaria Towers sollen fertiggestellt werden

Außerdem werden in diesem Jahr sukzessive die Bavaria Towers am Vogelweideplatz fertig gestellt. Zwischen den Türmen, die für einen weiteren architektonischen Akzent in der Münchner Skyline sorgen sollen, entsteht ein zentraler Quartiersplatz, der auch von der Öffentlichkeit genutzt werden kann.

Geht die Entwicklung für eine Großsiedlung im Münchner Nordosten weiter? Und wie groß soll das Ganze tatsächlich werden? Das sind die Hauptfragen für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme im Gebiet Daglfing-Riem im Münchner Nordosten. Die Bürger vor Ort sowie die Initiative „Heimatboden“ lehnen jegliche Bebauung ab, OB Dieter Reiter (SPD) hatte im November jedoch erklärt, er werde die Planungen hier nicht einstellen.

2019 soll endlich auch Klarheit über den Betrieb der Neuen Theaterfabrik in ­Johanneskirchen bringen. Und: Im Juni soll der Neubau des Pühnparks abgeschlossen werden.

Carmen Ick-Dietl

Die besten und wichtigsten Geschichten aus diesem Teil Münchens posten wir auch auf der Facebook-Seite „Bogenhausen - mein Viertel“.