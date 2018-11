Dramatischer Unfall: Mercedes kracht in geparkten Mini und schleudert ihn auf Radweg

Dramatischer Unfall in Bogenhausen: Ein Mercedes-Fahrer übersah einen geparkten Mini. Die Kollision war so heftig, dass beide Autos in andere Fahrspuren flogen.

Bogenhausen - In Bogenhausen kam es am Donnerstag zu einem spektakulären Unfall. Nach Polizeiangaben krachte ein 71-jähriger Münchner mit seinem Mercedes in einen geparkten Mini, überschlug sich und landete im Gegenverkehr. Der Mini wurde auf den angrenzenden Radweg geschleudert.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Der 71- jährige Münchner fuhr mit seinem Mercedes die Friedrich-Eckart-Straße in nördlicher Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen übersah er den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Mini eines 35-Jährigen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und fuhr heftig in diesen.

Mercedes fliegt auf Gegenfahrbahn, Mini auf Radweg

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes ausgehebelt und überschlug sich. Er blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Der geparkte Mini wurde nach rechts auf den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg geschleudert.

Rettungskräfte halfen dem 71-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Er kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Beide Pkw sind Totalschäden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Passanten und andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

