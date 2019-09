Audi verliert Kontrolle in Bogenhausen und erwischt Radfahrerin frontal

Ein Führerschein-Neuling hat in Bogenhausen auf fahrlässige Weise mit seinem Auto einen schlimmen Unfall verursacht. Leidtragende war eine 50-jährige Radlfahrerin.

München/Bogenhausen - Ein 19-jähriger Münchner ist am Donnerstag gegen 12 Uhr mit seinem Audi so schnell gefahren, dass er ins Schleudern kam und eine 50-jährige Radlerin rammte.

Passiert ist der Unfall, als der junge Mann von der Englschalkinger Straße mit hoher Geschwindigkeit in die Barlowstraße abbog. Dort fuhr die Radlerin ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand.

Unfall in Bogenhausen: Radfahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus

Da der 19-Jährige aber viel zu schnell dran war, kam er mit seinem Audi ins Schleudern und erwischte die Frau frontal. Die 50-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der „tote Winkel“ ist eine ständige Gefahr für Radfahrer: Bei einem weiteren schweren Verkehrsunfall in Bogenhausen ist eine junge Fahrradfahrerin im Juli schwer verletzt worden. Ein Lkw hatte sie übersehen. Auch in Berg am Laim überrollte kürzlich ein LKW beim Abbiegen eine 35-Jährige.

tz/mm