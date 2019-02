Zwei junge Männer steigen in Taxi - einer würgt die Fahrerin, der andere raubt sie aus

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Samstagabend eine Taxifahrerin in München ausgeraubt haben. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

München - Am Samstag gegen 23.25 Uhr ließ eine 56-jährige Münchner Taxifahrerin am Ostbahnhof zwei Fahrgäste in ihr Taxi steigen. Als Fahrtziel wurde dabei zunächst die Süßkindstraße genannt. Einer der beiden Männer nahm am Beifahrersitz, der andere am Rücksitz Platz. Nach Erreichen der Süßkindstraße wurde die 56-Jährige dann noch weiter in die Lüderitzstraße auf Höhe Hausnummer 47 gelotst. Dies war gegen 23.35 Uhr.

Dort wurde sie laut Mitteilung der Polizei plötzlich unvermittelt von dem Mann auf dem Rücksitz mit dem Unterarm von hinten gewürgt. Nun wurde Geld von ihr gefordert. Während sie fixiert war, durchsuchte der zweite Mann das Taxi laut Polizei nach Wertsachen. Die beiden Männer nahmen schließlich das Mobiltelefon, ein Ausweismäppchen sowie die Schlüssel des Taxis an sich und flüchteten aus dem Wagen in Richtung der Nettelbeckstraße.

Überfall auf Taxifahrerin in München: Zeuge schreitet ein

Ein aufmerksamer 42-jähriger Zeuge, der zufällig am Tatort vorbeikam, verfolgte die beiden Täter mit seinem Fahrrad. Er stellte sie laut Polizeibericht in Tatortnähe und forderte die gestohlenen Gegenstände zurück. Die beiden Männer händigten ihm nun alles aus und flohen. Der 42-Jährige fuhr zurück zur Taxifahrerin und übergab alles an sie.

Eine polizeiliche Sofortfahndung nach den beiden Tätern verlief ohne Ergebnisse.

Nach Raub auf Taxifahrerin: Täterbeschreibung der Polizei

Täter 1: Männlich, circa 23 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, kurze, schwarze Haare, orientalisches Aussehen, trug evtl. eine schwarze Kapuze, sprach akzentfrei Deutsch, ist nach eigenen Angaben aus dem Irak.

Täter 2: Männlich, circa 23 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, kurze, schwarze Haare, orientalisches Aussehen, schwarz gekleidet, sprach ebenfalls akzentfrei Deutsch und kommt auch nach eigenen Angaben aus dem Irak.

Taxifahrerin überfallen: Zeugenaufruf der Polizei

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Lüderitzstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz

