Münchner Direktor will bei Schulstreiks „eine Grenze ziehen“ - jetzt geht es den Eltern an den Kragen

In einem internen Rundbrief hat ein Münchner Direktor angekündigt, freitägliche Schulstreiks künftig mit Bußgeld zu ahnden.

München - Ab sofort „sind die Spielregeln geklärt“. Direktor Wolfgang Hansjakob vom Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in München-Bogenhausen hat eigenem Bekunden zufolge zwar Verständnis, dass seine Schüler für besseren Klimaschutz demonstrieren. Auf der anderen Seite sieht er seine Schule aber in der Pflicht, den Unterricht zu gewährleisten. Und deshalb sollen für die Eltern der „Fridays for Future“-Demonstranten künftig Bußgelder ausgestellt werden, wenn deren Kinder die Schule schwänzen. Wie die Süddeutsche Zeitung weiter berichtet, sollen sich andere Schulen bereits angeschlossen haben.

Am Montagnachmittag hat der Direktor des staatlichen Gymnasiums einen Rundbrief zu den „Fridays for future“-Demonstrationen veröffentlicht. Mit der wohlwollenden Linie, das Fehlen der Schüler an Freitagen ab der dritten Stunde gewissermaßen stillschweigend zu tolerieren, sei jetzt Schluss, heißt es darin sinngemäß. Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht solle künftig nicht nur mit Ordnungsmaßnahmen – etwa mit Verweisen – geahndet werden, sondern „möglicherweise auch über das Referat für Bildung und Sport mit Bußgeld“.

München: Direktor will gegen Schulstreiks vorgehen: „Man muss jetzt eine Grenze ziehen“

Es gehe schließlich da­rum, dass seine Schule den Unterricht auch gewährleisten müsse, erklärt Hansjakob seine neue Marschroute. Er habe sich, berichtet die SZ, in dieser Sache auch mit anderen Schulen abgesprochen. Auch die wollten Maßnahmen ergreifen. Hansjakob: „Man muss jetzt eine Grenze ziehen.“

Das Münchner Organisationsteam der Demonstrationen reagierte auf die Nachricht schockiert. Auch auf die Summen, die auf den Schulfluren kursieren. Von bis zu 350 Euro Bußgeld ist die Rede, die auf Klima-Demonstranten zukommen könnten…

