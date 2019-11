Bei Amateurspiel in München: Spieler rastet vollkommen aus und tritt Gegner gegen den Kopf

Bei einem Amateurspiel in München ist ein Spieler völlig ausgerastet. Schließlich trat er seinem Gegner gegen den Kopf.

Eklat bei Amateurspiel in München

Spieler der Heimmannschaft rastet aus

Tritte gegen den Kopf

Denning - Am Samstag, 09.11.2019, gegen 14.45 Uhr, fand ein Amateurspiel in der Westpreußenstraße im Münchner Stadtteil Denning statt. Dabei kam es zu einer Beleidigung eines Spielers der Gastmannschaft (29) gegenüber eines Spielers der Heimmannschaft (43).

Amateurspiel München: Spieler rastet völlig aus

Letzterer geriet aufgrund der Beleidigung derart in Rage, dass er seinem Gegenüber mit der rechten Faust ins Gesicht schlug. Als der 29-Jährige zu Boden fiel, trat der Heimspieler noch einmal mit seinem rechten Fuß auf dessen Kopfbereich ein. Als die Mitspieler versuchten, den aufgebrachten Spieler wegzuziehen, sprang unvermittelt ein bislang unbekannter Spieler der Gastmannschaft mit dem Fuß in den Brustbereich des 43-jährigen Angreifers.

Ausraster bei Amateurspiel in München: Verletzter muss in Krankenhaus

Der am Boden liegende 29-Jährige musste zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Ermittlungen in der Sache wurden vor Ort aufgenommen

