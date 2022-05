Mann in München niedergestochen: Fahndung läuft auf Hochtouren

In München wurde ein Mann durch einen Messerangriff schwer verletzt (Symbolbild). © Tobias Hase/dpa

Nach einer Messerattacke läuft die Fahndung der Polizei auf Hochtouren. Wer kann den Ermittlern wichtige Hinweise geben?

München - Bei einem gewalttätigen Streit auf einer Straße in München hat ein unbekannter Täter einen Mann niedergestochen. Der 33-Jährige habe mehrere Stiche in den Oberkörper erlitten, teilte die Polizei am Dienstag (17. Mai) mit. Nach bisherigen Erkenntnissen sei er in der Nacht zu Montag im Stadtteil Oberföhring mit mehreren anderen Personen in eine Auseinandersetzung geraten, die eskaliert sei.

Mann in München niedergestochen: Polizei fahndet nach Täter

„Ein Anwohner, der die Auseinandersetzung mitbekommen hatte, verständigte die Polizei“, heißt es im Pressebericht der Ermittler. Nach einer Notoperation sei der Verletzte inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nach Zeugen.

Der aktuelle Zeugenaufruf der Polizei: „Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fürkhofstraße und Spilhofstraße (Oberföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“