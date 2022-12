„Luxus-Ausstattung“ verwundert: Münchner rätseln über „Traum-Wohnung in Traum-Lage“

Von: Miriam Haberhauer

Eine Mietwohnung in Bogenhausen verspricht Interessenten Luxusausstattung und beste Wohngegend. Doch von Luxus ist die Immobilie weit entfernt.

München — Wohnraum wird in Deutschland immer teurer. Im bundesweiten Ranking liegt auch der Großteil der teuersten Luxus-Immobilien 2022 im Freistaat. Doch auch bei „Standard“-Wohnungen ist der Preisanstieg deutlich zu spüren, wie an einem Beispiel aus München deutlich wird.

Mietirrsinn in München: Knapp 3000 Euro für 88 Quadratmeter

Eine Wohnungsanzeige für eine 4-Zimmer-Wohnung in Bogenhausen sorgte nun unter Facebook-Nutzern für Furore. Zum Angebot stand eine „Traum-Wohnung in Traum-Lage“ mit „Luxus-Ausstattung“, wie aus dem Inserat hervorging. Das Perfide: für die 88 Quadratmeter Wohnraum müssen Mieter stolze 2630 Euro im Monat auf den Tisch legen.

Zudem besteht die beworbene „Luxus-Ausstattung“ lediglich aus einem Kachelofen im Wohnzimmer. Die beigefügten Bilder zeigen zwar eine schöne Wohnung, mit moderner Küche, von dem versprochenen Luxus fehlt allerdings jede Spur. „Drei Quadratmeter Bad und der Boiler in der Küche sind jetzt Luxus?“, fragte daher eine Userin in den Kommentaren.

„Ist das die Jahresmiete?“ - Mietpreis sorgt für Furore

Einige Nutzer glaubten zunächst an einen April-Scherz oder dass die Miete falsch angegeben sei: „Ist das die Jahresmiete?“ Auch andere Nutzer zeigten sich angesichts des exorbitanten Mietpreises für die Wohnung schockiert: „Schöne Wohnung, keine Frage. Aber was soll an der Einrichtung Luxus sein? Ich sehe da eher gehobenen Standard“, meinte ein Nutzer.

Auch die Außenfassade des Wohnhauses schien nicht mit der angeblichen Luxus-Wohnung zusammenzupassen: „So sehen bei uns Sozialbauten aus“, kommentierte jemand. Die Mietpreise in München explodieren. Wer dem entgehen will, sollte sich im Umland nach Wohnungen umschauen. Eine Studie zeigt, wie deutlich sich hier sparen lässt. (mlh)