Horror-Attacke an Münchner Rennbahn: Unbekannte rammen zutraulichen Pferden spitze Gegenstände in den Hals

Daglfing - Schockmoment für einen Rennpferd-Besitzer an der Trabrennbahn in München-Daglfing. Als er am Samstagmorgen (07. März 2020) in den Stall an der Trabrennbahn kam, um nach seinen zwei Wallachen zu sehen, musste er feststellen, dass eine oder mehrere unbekannte Personen, die beiden zutraulichen Tiere verletzt hatten. Ihnen wurden scharfe Gegenstände in den Hals gerammt.

Attacke an Trabrennbahn Daglfing: Pferde mit spitzen Gegenständen verletzt

Ein sofort herbeigerufener Tierarzt kümmerte sich um die beiden Tiere, die den Angriff aller Voraussicht und Einschätzung des Tierarztes zufolge überleben werden. Ob sie allerdings einen bleibenden Schaden davon tragen werden, ist bislang nicht bekannt.

Die ebenfalls hinzugerufene Polizei ermittelt nun aufgrund einer Straftat gegen den Tier- und Artenschutz. Der Täter hat sich wahrscheinlich in der Nacht Zutritt zu den Stallungen verschafft, da die Tiere noch um 19 Uhr unverletzt zurückgelassen und bereits um 5.00 Uhr am Morgen verletzt aufgefunden wurden.

Brutale Attacke an Münchner Pferderennbahn: Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zur Ergreifung des oder der Täter geben oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat leisten können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 089/2910-0 zu melden oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Meldung der Polizei München im Wortlaut: In der Zeit von Freitag, 06.03.2020, 19:00 Uhr bis Samstag, 07.03.2020, 05:00 Uhr, kam es in einer Stallung an der Trabrennbahn Daglfing zu einem Angriff auf zwei Rennpferde. Ein bislang Unbekannter stach den beiden zutraulichen Wallachen mit einem scharfen Gegenstand in den Hals. Der Besitzer fand die verletzten Tiere am Samstagmorgen auf und verständigte sofort einen Tierarzt. Nach erster ärztlicher Einschätzung werden beide Pferde die Attacke überleben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 67 (Straftaten gegen den Tier- und Artenschutz) aufgenommen. Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Personen im Bereich der Trabrennbahn Daglfing, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 67, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

