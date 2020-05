Hilferufe dringen aus Münchner Wohnung: Polizei findet schreckliche Szene vor - Frau stirbt kurz danach

Zu einem Einsatz rückte die Polizei in München aus: Eine Frau hatte ihren Partner mit einer Flasche geschlagen. Dieser reagierte - mit furchtbarem Ausgang.

In München kam es zwischen einem Paar zu einer folgenschweren Auseinandersetzung .

kam es zwischen einem zu einer folgenschweren . Eine Frau schlug ihrem Partner zunächst mit einer Glasflasche gegen den Kopf .

schlug ihrem zunächst mit einer gegen den . Dieser begann schließlich, die Frau zu würgen - mit schlimmem Ausgang.

München - Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstagmorgen (19. Mai) gegen 7 Uhr in Englschalking in München. Wie die Polizei nach dem bisherigen Ermittlungsstand mitteilt, hatte eine 49-jährige Frau aus Nigeria die Wohnung eines 55 Jahre alten Münchners betreten. Die beiden Personen befanden sich seit etwa zwei Jahren in einer Beziehung, wohnten jedoch getrennt.

München: Auseinandersetzung eskaliert völlig: Frau schlägt Münchner Flasche gegen den Kopf

In der Wohnung angekommen, schlug die Frau mit einer Glasflasche gegen den Kopf des schlafenden 55-Jährigen. Anschließend kam es zu einer längeren körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden.

Wie die Polizei weiter berichtet, würgte der Münchner dabei seine Partnerin und ließ erst von ihr ab, als er keine Gegenwehr mehr verspürte. Danach rief er den Rettungsdienst.

Nachbarin verständigt wegen Kampfgeräusche in Wohnung in München die Polizei - Mann wird festgenommen

Aufgrund der Kampfgeräusche und der Hilferufe aus der Wohnung hatte eine aufmerksame Nachbarin bereits die Polizei verständigt. Die Polizeibeamten begannen vor Ort unmittelbar mit der Reanimation der Frau. Der 55-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Frau wurde unter laufender Reanimation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie im Laufe des Vormittags verstarb. Der 55-Jährige musste ebenfalls stationär im Krankenhaus behandelt werden, da er zahlreiche Schnittverletzungen und eine stark blutende Kopfplatzwunde aufwies.

Die weiteren Ermittlungen wurden nun durch das Kommissariat 11 der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Aufgrund der bisherigen Einlassungen des 55-Jährigen im Abgleich mit der Spurenlage und den aktuellen Ermittlungen wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft kein Antrag auf einen Haftbefehl gestellt.

