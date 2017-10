Radlerin von Lkw erfasst und unter der Achse eingeklemmt

Schwerer Unfall am Mittwochnachmittag in Bogenhausen: Aus bisher ungeklärter Ursache wurde eine etwa 70-jährige Radfahrerin von einem Laster erfasst und unter der Vorderachse eingeklemmt.

München - Passanten hatten sofort einen Notruf bei der Integrierten Leitstelle abgesetzt. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort in der Richard-Strauß-Straße fest, dass sich die Rentnerin mit ihrem Fahrrad quer unter der Vorderachse verkeilt hatte. Zur Entlastung zersägten die Feuerwehrleute das Fahrrad in drei Teile und entfernten es. Anschließend hoben sie den tonnenschweren Laster mit Lufthebern an und befreiten die Frau.

Nach der Erstversorgung kam die Schwerverletzte in den Schockraum einer Münchner Klinik. Der Lenker des Lkw wurde von besonders ausgebildeten Feuerwehrmännern betreut.

mm